تكنولوجيا: توقعات بتأجيل ابل إطلاق سلسلة هواتف iPhone 12 نتيجة لتداعيات فيروس كورونا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشار تقرير جديد اليوم إلى أن ابل ستؤجل إطلاق الإصدارات الجديدة من هواتف iPhone 12 نتيجة لإنتشار فيروس كورونا.

تقدم شركة ابل الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون في شهر سبتمبر من كل عام، إلا أن هذا العام ومع إنتشار فيروس كورونا قد تضطر ابل لتغيير جدولها الزمني.

خططت شركة ابل هذا العام لإطلاق الإصدارات الأولى من هواتف الأيفون 5G خلال شهر سبتمبر 2020، إلا أن إنتشار فيروس كورونا مازال يؤثر بشكل واضح على قرارات الشركات المصنعة للهواتف الذكية، ومن المتوقع أن يؤثر أيضاً على موعد إعلان ابل عن هواتف iPhone 12 هذا العام.

Advertisements

وتشير أحدث التقارير إلى أن ابل ستتخذ قرار بتأجيل الإعلان عن هواتف iPhone 12 لبضعة أشهر، كما أكد التقرير الذي خرج من آسيا على أن قرار ابل سيأتي نتيجة لإنتشار فيروس كورونا الذي سيؤدي إلى تراجع الطلب على الهواتف الذكية، والذي يؤخر أيضاً عمليات الإنتاج للإصدارات الجديدة.

أيضاً يشير التقرير إلى أن ابل تعقد في الوقت الحالي إجتماعات داخلية في الشركة لمناقشة خططها الجديدة لتأجيل إطلاق سلسلة هواتف iPhone 12 لبضعة أشهر، نتيجة لتأخير سلسلة التوريد أيضاً التي تعيق إطلاق الإصدارات الجديدة في الموعد المحدد.

ويؤكد مصدر داخلي لشركة ابل على أن الشركة ترغب في إطلاق ناجح لهواتف الأيفون 5G في الأسواق، لذا قد تلجأ إلى تغيير موعد إطلاق هواتف iPhone 12، بشكل خاص لإنتشار فيروس كورونا السريع في أكبر أسواق ابل في كلاً من الولايات المتحدة وأوروبا.

المصدر

اعلان





