تكنولوجيا: هاتف Xperia 1 II يضم اثنان من مستشعرات سوني مع اثنان من مستشعرات سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة اليوم عن تفاصيل إعدادات الكاميرة في هاتف سوني Xperia 1 II الذي أعلن عنه خلال الفترة الماضية مع تفاصيل محدودة، واليوم تؤكد التسريبات على أن الهاتف يأتي باثنان من مستشعرات سوني مع اثنان من مستشعرات سامسونج، كما يضم سعة UFS 3.0.

أعلنت شركة سوني خلال الفترة الماضية عن هاتف Xperia 1 II دون ذكر الكثير من التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار، واليوم إستعرضت أحدث التسريبات مواصفات وإعدادات الكاميرة في الهاتف.

كشفت الصور الحية لهاتف Xperia 1 II عن بعض من مواصفات الهاتف، حيث يضم مستشعر Sony IMX557 رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 12 ميجا بيكسل وببعد بؤري 24مم مع فتحة عدسات f/1.7، مع مستشعر Sony IMX363 بزوايا عرض واسعة وبدقة 12 ميجا بيكسل وبعد بؤري 16مم وفتحة عدسات f/2.2، كما تضم إعدادات الكاميرة الخلفية لهاتف Xperia 1 II مستشعر Samsung ISOCELL S5K3T2 بدقة 12 ميجا بيكسل وعدسات telephoto مع بعد بؤري 70مم وفتحة عدسات f/2.4.

بينما تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر S5K4H7 من سامسونج بدقة 8 ميجا بيكسل مع بعد بؤري 24مم، وفتحة عدسات f/2.0.

وتكشف التسريبات عن معلومات حول مستشعر IMX363 ومستشعر ISOCELL S5K3T2، إلا أن التسريبات لا تقدم تفاصيل واضحة حول مستشعرIMX557، ومن المتوقع أن يحاكي آداء هذا المستشعر الأخير آداء مستشعر IMX555 الذي قدم في هواتف Galaxy S20 وGalaxy S20 بلس.

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أيضاً لم يقدم مستشعر IMX557 من سوني في أي إصدار أخر من الهواتف الذكية حتى الآن، لذا سيأتي المستشعر للمرة الأولى في هاتف Xperia 1 II.

من جانب أخر أكدت التسريبات على أن هاتف Xperia 1 II يأتي بسعة UFS 3.0 التخزينية، التي تدعم سرعة في قراءة وكتابة البيانات، إلا أنها لا تصل لسرعة آداء سعة UFS 3.1 التخزينية.

يذكر أن سوني أكدت في إعلانها الأول عن هاتف Xperia 1 II على دعم هذا الإصدار بخبرة سوني في صناعة الكاميرة، حيث يأتي هذا الإصدار بميزة التركيز التلقائي على العين للحيوانات والأشخاص في الكاميرة الرئيسية وأيضاً الكاميرة المميزة بزوايا عرض واسعة،

أيضاً من المقرر أن يضم هاتف Xperia 1 II نمط التصوير الليلي، مع دعم التكبير البصري بعدسات telephoto حتى 3 مرات، ومن المقرر أن ينطلق هاتف Xperia 1 II في الربع الثاني من 2020.

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