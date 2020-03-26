الإختبارات تكشف لنا سبب عدم تبني سامسونج لشاشات 120Hz في هواتفها الذكية مبكرًا

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد هتف الكثيرون بلا شك عندما أعلنت شركة سامسونج أن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series ستحصل أخيرًا على شاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz. وبالنظر إلى أن شركات مثل Razer جلبت شاشات 120Hz إلى الهواتف الذكية منذ سنوات، يتساءل الكثيرون عن السبب الذي جعل سامسونج تستغرق هذه المدة لجلب هذه الشاشة لهواتفها الرائدة الأحدث.

إتضح أنه قد يكون هناك سبب وجيه جدًا وهو ضعف عمر البطارية. وفقا لمراجعة حديثة للهاتف Galaxy S20 من قبل موقع AnandTech، فقد إكتشف أن تفعيل وضع 120Hz في شاشة الهاتف Galaxy S20 يؤدي إلى إستنزاف عمر البطارية قليلاً. على سبيل المثال، أثناء التصفح، تمكن Galaxy S20 Ultra مع الوضع 60Hz من إستهلاك البطارية في غضون 14.05 ساعة.

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ومع ذلك، عندما تم تفعيل الوضع 120Hz، قام الهاتف بإستنزاف البطارية في غضون 11.33 ساعة. لاحظ أننا نتحدث هنا عن النسخة المزودة بالمعالج Snapdragon 865 من الهاتف Galaxy S20 Ultra، على الرغم من أنه يمكن قول الشيء نفسه عن نسخة Exynos. تمكنت نسخة Exynos من الهاتف Galaxy S20 Ultra مع تفعيل الوضع 60Hz من إستنزاف البطارية في غضون 12.28 ساعة، في حين إستنزف أثناء تفعيل الوضع 120Hz البطارية في غضون 10.18 ساعة.

الفرق كبير لأنه يعني أنك ستفقد نحو ساعتين إلى ثلاث ساعات من الإستخدام أثناء تفعيل وضع 120Hz. هذا يعني أنه إذا كنت ترغب في تحقيق أقصى إستفادة من بطارية Galaxy S20 الخاص بك، فربما ينبغي عليك التفكير في العودة إلى الوضع 60Hz.