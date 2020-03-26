لقاح فيروس كورونا قد يصل هذا الخريف للعاملين في مجال الرعاية الصحية

فاطمة أيت طالب - دبي - حاليًا، لا يوجد علاج معروف لفيروس كورونا. لا يوجد أيضًا لقاح، أو على الأقل تم المصادقة عليه ليتم إستخدامه على عامة الناس. ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أنه وفقا للرئيس التنفيذي لشركة Moderna، فيبدو أن الشركة متفائلة جدًا وواثقة من قدرتها على تقديم لقاح في وقت ما من خريف هذا العام.

الآن، قبل أن تشعر بالحماسة، فيبدو أن هذا اللقاح سيتم تقديمه فقط للمستجبين الأوائل، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية مثل الأطباء والممرضات وأولئك الذين يقومون برعاية المرضى. هذا منطقي لأنه إذا مرض الأطباء بأنفسهم، فمن سيبقى لمعالجة البقية؟

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في حالة إذا لم تسمع عن شركة Moderna من قبل، فهي واحدة من الشركات القليلة التي تعمل على اللقاحات المحتملة لفيروس كورونا. يعتقد الرئيس التنفيذي للشركة، السيد Stephane Bancels أنه بموجب ترخيص من إدارة الأغذية والعقاقير المعروفة إختصارًا بإسم FDA، وإنتظار التجارب البشرية الناجحة للقاح، فمن الممكن أن يصل هذا اللقاح في الخريف المقبل.

بالنسبة للقاح بقية السكان، يعتقد Stephane Bancels أن الأمر قد يستغرق على الأقل 12 إلى 18 شهرًا. هذا لأن هناك حاجة لإجراء إختبارات للتأكد من أن اللقاحات تعمل على النحو المنشود، وأنه لا توجد آثار جانبية غير مقصودة أو ضارة. في حين أن البقية منا قد يكونون قادرين على الحصول على اللقاح في العام المقبل فقط، فإن هذه لا تزال أخبار جيدة في معركة تكسير العظام ضد فيروس كورونا.