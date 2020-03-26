شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل قد تعيد فتح بعض متاجرها فى النصف الأول من أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوكالة لومبيرج نقلاً عن مذكرة داخلية، أن شركة أبل قد تبدأ في إعادة فتح بعض متاجر البيع بالتجزئة في النصف الأول من أبريل، وأضاف التقرير أن الشركة وسعت قدرات العمل عن بعد للعديد من الموظفين حتى 5 أبريل على الأقل، بحسب موقع TOI الهندى.

إلا أن شركة أبل امتنعت عن التعليق عندما تم الاتصال بها لتوضيح هذا الأمر، كما لم يتضح بعد أي متاجر ستفتح مرة أخرى أو في أي دول، فيما يأتى ذلك في الوقت الذى بدأت فيه العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم حاليًا عمليات الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا.

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يذكر أن أبل صرحت في 14 مارس الجاري أنها قررت أن تغلق مؤقتًا جميع متاجر التجزئة التابعة لها "فى سوق الولايات المتحدة والأسواق الأخرى خارج الصين" حتى 27 مارس، وقد علق "تيم كوك" الرئيس التنفيذى للشركة أن "الطريقة الأكثر فعالية لتقليل مخاطر انتقال الفيروس هي تقليل الكثافة وزيادة المسافة الاجتماعية، ونحن ملتزمون بتقديم خدمة استثنائية لعملائنا".

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فقد أكدت أبل استمرار عمل متجر الشركة على شبكة الإنترنت في خدمة المستخدمين، على أن تبدأ أبل بإغلاق متاجرها الرسمية في سوق الولايات المتحدة ومن ثم الأسواق العالمية، كما أكدت أبل على التزامها بدفع رواتب الموظفين المتضررين من إغلاق المتاجر.

كما أكدت أبل أن صفحة الدعم الخاصة بها ستكون متاحة لدعم المستخدمين، كما أشارت أبل في بيانها الرسمي على أن انتشار فيروس COVID-19 يدفع الشركة إلى القيام بدورها لدعم الموظفين وعملاء الشركة.