شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Co-Watching ميزة جديدة بمكالمات الفيديو على انستجرام.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق تطبيق انستجرام ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة الصور والمنشورات مع بعضهم البعض أثناء إجراء مكالمات الفيديو عبر التطبيق، حيث يبحث الأشخاص عن المزيد من الطرق للاتصال عبر الإنترنت مع احتدام تفشى فيروس كورونا التاجي، وتُسمى الميزة الجديدة Co-Watching ، وتضيف إلى إمكانات مكالمات الفيديو الموجودة فى انستجرام.

وأعلن إنستجرام عن الميزة أمس الثلاثاء، إذ كشف لموقع Business Insider أنه سرع إطلاقها من أجل تلبية الطلب المستمر على التواصل الفعلى مع الأصدقاء والعائلة، حيث يُطلب من المزيد من الأشخاص البقاء فى المنزل والالتزام بـ"المسافة الاجتماعية" وسط فيروس كورونا جائحة.

قال متحدث باسم إنستجرام: "قررنا إتاحتها قريبًا حتى نتمكن من تقديم المزيد من الطرق للناس للالتقاء الآن".

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وأوضح انستجرام أن ميزة Co-Watching كانت متاحة بالفعل للعديد من المستخدمين على مستوى العالم باستثناء الولايات المتحدة، حيث بدأ طرحها يوم الثلاثاء.

يمكن الوصول إلى ميزة المشاهدة المشتركة Co-Watching من قبل أى شخص يشارك فى دردشة فيديو على انستجرام، والتى يمكن بدأها من خلال الضغط على أيقونة كاميرا الفيديو فى الزاوية العلوية اليمنى من أى رسالة مباشرة موجودة، وبمجرد أن تكون فى دردشة الفيديو، يجب أن يظهر رمز الصورة فى الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة للوصول إلى ميزة Co watching، من هناك ستتمكن من الاختيار من بين صور ومقاطع فيديو انستجرام التى أعجبتك وقمت بحفظها، بالإضافة إلى المشاركات المقترحة، لمشاركتها مع المجموعة التى تدردش فيها بالفيديو.