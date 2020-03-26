تقرير جديد يقترح تأجيل إطلاق نظارات آبل للواقع المعزز إلى العام 2022

فاطمة أيت طالب - دبي - نظارات الواقع المعزز هي من بين المنتجات التي تردد أن شركة آبل تعمل عليها منذ فترة طوية. في آخر مرة سمعنا أن شركة آبل تعتزم إطلاق هذه النظارات في العام 2020، ولكن صدر الآن تقرير جديد من موقع DigiTimes يفيد أن نظارات آبل للواقع المعزز قد لا يتم إطلاقها الآن حتى العام 2022، مما يعني أنه في حالة إذا كان هذا التقرير صحيحًا، فلا تتوقع رؤية هذه النظارات في أي وقت قريب.

إهتمام آبل بالواقع المعزز لا يكاد يكون سرًا، فقد قامت شركة آبل قبل بضعة أيام فقط بإطلاق iPad Pro 2020 الذي يأتي مع مستشعر LiDAR جديد يهدف إلى المساعدة في تعزيز قدرات الواقع المعزز في الجهاز اللوحي. كانت هناك أيضًا شائعات تدعي أن هواتف iPhone القادمة في النصف الثاني من هذا العام ستضم كاميرا ثلاثية الأبعاد، ومن المؤكد أن إدراج مستشعر LiDAR في لوحيات iPad Pro 2020 الجديد يضيف بعض المصداقية لتلك الشائعات.

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ومع ذلك، سيكون من المثير للإهتمام أن نرى كيف ستكون نظارات آبل للواقع المعزز. وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فمفهوم النظارات الذكية ليس جديدًا تمامًا، فمنذ عدة سنوات، حاولت شركة جوجل القيام بشيء مماثل مع نظارات Google Glass. في حين كان مفهوم هذه النظارات الذكية رائعًا، إلا أنها لم تكن ناضجة بما يكفي لإثارة إعجاب الجمهور.

كما أشرنا قبل قليل، التكنولوجيا كانت غير ناضجة آنذاك، لذلك سيكون من المثير للإهتمام معرفة نوع الإستقبال الذي ستحظى به نظارات آبل عندما يتم إطلاقها. ربما ستسمح العلامة التجارية لشركة آبل وسمعتها بالنجاح حيث فشلت شركة جوجل، ولكن علينا فقط الإنتظار والترقب. وحتى ذلك الحين، يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.