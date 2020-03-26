شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القائمة الكاملة لأبرز مميزات تحديثى iOS 13.4 وiPadOS 13.4 للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل رسميا عن طرح تحديثى iOS 13.4 وiPadOS 13.4 بمجموعة من المميزات الجديدة، حيث من المنتظر أن ينطلق كلاً من تحديث iOS 13.4 وiPadOS 13.4 للمستخدمين اليوم بعد إنتهاء ابل من إختبار التحديث في الإصدارات التجريبية خلال الفترة الماضية، وفيما يلى نعرض القائمة الكاملة للميزات الجديدة القادمة من شركة أبل فى هذا التحديث كما يلى:

- دعم لوحة التتبع في أجهزة الآيباد أحد أهم المميزات المقدمة من ابل في تحديث iPadOS 13.4 ، هي دعم لوحة التتبع في أجهزة الآيباد، لدعم ملحق لوحة المفاتيج الجديد من الشركة Magic Keyboard، الذي يتوفر خلال شهر مايو، ويمكن لهذه الميزة أن تدعم المستخدمين أيضاً بمؤشر تتبع على الشاشة عن طريق إتصال أجهزة البلوتوث أو USB، والتي تشمل أجهزة Magic Trackpad، وفارة Magic، إلى جانب Logitech MX Master، ومن المقرر أن يدعم مؤشر التتبع على أجهزة الآيباد تجربة جديدة مع ميزة تحرير دقيق للنصوص، ودعم الإيماءات، من بين مميزات أخرى.

- مشاركة الملفات عبر iCloud Drive في iOS 13.4 تم رصد دعم iCloud Drive بميزة مشاركة الملفات في تحديث iOS 13 منذ فترة، واليوم تتوفر الميزة للمستخدمين في الإصدار iOS 13.4، حيث يتاح للمستخدمين مشاركة ملفات iCloud Drive بتجربة تحاكي Dropbox، حيث يمكن لجهات المشاركة أن تطلع على التغييرات الجديدة في محتوى الملفات التي يتم مشاركتها.

- إمكانية شراء تطبيقات منصة iOS وMac مرة واحدة يمكن للمطوريين الآن عرض التطبيقات في متجر iOS أو متجر Mac ومن ثم سيتاح للمستخدمين فتح التطبيق على المنصات المختلفة عند شراء الإصدار الخاص بواحدة من المنصات فقط، وهي من المميزات المقدمة من ابل في تحديث iOS 13.4، و macOS Catalina 10.15.4 وXcode 11.4.





- مميزات أخرى في تحديث iOS 13.4 وiPadOS 13.4 - مميزات أخرى في تحديث iOS 13.4 وiPadOS 13.4 يأتي كلاً من تحديث iOS 13.4 وiPadOS 13.4 ببعض التغييرات والتحسينات الأخرى، حيث يأتي شريط الأدوات في تطبيق Mail على سبيل المثال بإختيارات في الحذف، أو تحريك الرسائل، أو الرد على الرسائل، أو أيضاً إنشاء رسالة جديدة، أيضاً يدعم تحديث iPadOS عدد 9 من ملصقات Memoji الجديدة، مع دعم مفتاح التعديل على أجهزة الآيباد، مع تكامل التحديث مع خدمة Shazam من خلال اختصارات جديدة.



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مميزات وملاحظات تحديث iOS 13.4

دعم الفارة ولوحة التتبع -يمكن لمؤشر التتبع أن يسلط الضوء على رموز التطبيقات في الشاشة الرئيسية، وDock، وفي الأزرار وأدوات التحكم في التطبيقات.

-دعم Magic Keyboard على أجهزة الآيباد وجهاز iPad Pro بحجم 12.9 إنش من الجيل الثالث أو الإصدارات اللاحقة، أو الجيل الأول والإصدارات اللاحقة من جهاز iPad Pro بحجم 11 إنش.

-دعم كلاً من فارة Magic، أو فارة Magic 2، وMagic Trackpad، أو Magic Trackpad 2، ودعم أجهزة البلوتوث أو فارة USB من شركات اخرى.

-واجهة تدعم اللمس المتعدد على لوحة Magic Keyboard في أجهزة الآيباد، مع دعم التمرير ب Magic Trackpad 2، ودعم التمرير السريع في المسافة الفاصلة بين التطبيقات، ودعم الرجوع للشاشة الرئيسية، والوصول إلى App Switcher، مع دعم التكبير أو التصغير، والنقر إلى اليمين، أو التنقل بين الصفحات.

- دعم الإيماءات المتعددة باللمس عن طريق Magic Mouse 2.

الملفات - دعم مشاركة الملفات في iCloud Drive عن طريق تطبيق الملفات. Advertisements

- التحكم في تصريحات الوصول لمجموعة محددة في تطبيق الملفات.

- إمكانية تحديد الجهات التي يتاح لها تحرير الملفات التي يتم مشاركتها أو التي يتاح لها تحميل الملفات، أو عرض هذه الملفات.





Memoji- تم توفير 9 من ملصقات Memoji الجديدة التي تشمل وجوه ضاحكة مع قلوب، أو أيدي متماسكة معاً، مع وجوه خاصة بالحفلات.





البريد الإلكترونى:- مزيد من عناصر التحكم المرئية لحذف الرسائل، أو تحريك الرسائل، والرد على الرسائل، أو إنشاء رسائل جديدة.





متجر التطبيقات مع Apple Arcade- دعم شراء التطبيق مرة واحدة لأجهزة الآيباد، والأيفون، وiPod touch، وأجهزة الآيباد، وMac، إلى جانب أجهزة تلفاز ابل.

-تظهر ألعاب Arcade التي تم تشغيلها مؤخراً في تبويب Arcade على أجهزة الآيباد، والأيفون، وiPod touch، وأجهزة الآيباد، وMac، إلى جانب أجهزة تلفاز ابل.

- قائمة تظهر كافة ألعاب Arcade.





تقنية الواقع المعزز- يدعم إختيار AR Quick Look تشغيل الصوتيات في ملفات USDZ.





لوحة المفاتيح- دعم إقتراحات الكتابة في اللغة العربية

- دعم بعض التحسينات والإصلاحات من بينها:

- إصلاح مشكلة الكاميرا التي تؤدي إلى إظهار العدسات الإلكترونية بشاشة سوداء بعد إطلاقها.

- معالجة مشكلة إظهار السعة الزائدة للصور عن طريق الخطأ.

- معالجة المشكلة التي تمنع مشاركة الصور في الرسائل عند إغلاق iMessage.

- معالجة مشكلة إظهار الرسائل بدون ترتيب.

- معالجة المشكلة التي تؤدي إلى ظهور قائمة المحادثات فارغة.

- معالجة مشكلة تعطل الرسائل عند الضغط على زر مشاركة أو نظرة سريعة.

- معالجة مشكلة عرض بيانات الشبكة بشكل غير صحيح في الإعدادات.

- معالجة مشكلة متصفح Safari التي تؤدي إلى عدم تغيير الصفحات إلى الثيم المظلم.