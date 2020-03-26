شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الهواتف القابلة للطى.. براءة اختراع تكشف عن تصميم أبل لهاتف قابل للف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما يعمل العديد من صانعي الهواتف الذكية على تحسين إصدارات الهاتف القابل للطي، تشير براءة اختراع جديدة إلى أن شركة أبل قد تعمل على إصدار هاتف قابل للف، ويصف المستند شاشة مرنة ملفوفة حول بكرة واحدة أو أكثر، مما يسمح بسحب الشاشة وإعادتها عند عدم استخدامها، ويسمح أيضا للمستخدمين باختيار الحجم الصغير أو الكبير الذي يريدون أن تكون عليه الشاشة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيعالج التصميم الجديد المشكلة التي تحملها العديد من الهواتف الذكية القابلة للطي، حيث تحدث مشكلة بمفصل الجهاز بعد الفتح والإغلاق، وفي النهاية ينكسر.



تصميم هاتف قابل للف

فيما تم تسجيل براءة الاختراع بعنوان "جهاز إلكتروني بهياكل عرض مرنة" في ديسمبر ،2017 ونشرت في 24 مارس 2020، كما تم الإبلاغ عنه لأول مرة بواسطة AppleInsider.

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وجاء في براءة الاختراع: "قد يحتوي الجهاز على أسطوانات تخزن شاشة مرنة وتساعد على نشر الشاشة عندما تكون مساحة العرض الإضافية مطلوبة"، مضيفا "قد تتداخل شاشة تعمل باللمس مع شاشة مرنة تم تمريرها للخارج."

كما تم تجهيز تصميم أبل الجديد بجهاز إرسال واستقبال لاسلكي يعرض الصور على الشاشة، ولا تقتصر شركة أبل بهذا التصميم على هواتف أيفون فقط، بل تلاحظ يمكن تصنيع أجهزة iPad أيضا بنفس الطريقة.

ويمكن أن يكون النموذج القابل للدوران هو طريقة أبل لتجاوز الأزمة التي يواجهها العديد من صانعي الهواتف الذكية مع أجهزتهم الجديدة القابلة للطي.