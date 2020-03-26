شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يكشفون 50 تطبيق أندرويد يستنزفون عمر البطارية وأداء الهاتف.. احذفهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر مجموعة من الباحثين الأمنيين على مجموعة مكونة من 50 من التطبيقات المراوغة التي يستخدمها المحتالين السيبرانيين لاختراق هواتف الأشخاص، حيث قام ما يقرب من مليون شخص بتنزيل هذه البرامج الضارة عن غير قصد، مما قد يؤدي إلى استنزاف عمر بطارية هاتفك.
وبحسب موقع thesun البريطانى، فيقول الباحثين في شركة Check Point الأمنية أن التطبيقات ، المتوفرة على متجر Google Play ، كانت جزءًا من مخطط لارتكاب "احتيال لإعلانات الهواتف"، وذلك عندما تغمر التنزيلات المراوغة هاتف المستخدم بإعلانات مزعجة لكسب المخترقين القليل من المال الإضافي.
وكتبت الشركة الأمنية في منشور على مدونتها: "على الرغم من أن جوجل اتخذت خطوات لتأمين متجر Play وإيقاف النشاط الضار، فلا يزال المتسللين يجدون طرقًا للتسلل إلى متجر التطبيقات والوصول إلى أجهزة المستخدمين"، وقد حدد باحثي Check Point عائلة برامج ضارة جديدة [تم] تنزيلها مليون مرة تقريبًا حول العالم."
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وفي المجموع، تم الكشف عن 56 تطبيقًا وهميًا من قبل الباحثين في متجر Play، وهو متجر التطبيقات الرئيسي لهواتف أندرويد، وكان ما يقرب من النصف (24) يستهدف الأطفال، عادة مثل الألغاز أو ألعاب السباق، ويتكون الباقي من تطبيقات مساعدة مثل تطبيقات الطبخ والآلات الحاسبة والتنزيلات والمترجمين.
وبمجرد تنزيل هذه التطبيقات الخبيثة على هاتفك ، يظهر البرنامج العديد من الإعلانات العشوائية داخل التطبيق، مما يؤدي على الأرجح إلى خنق عمر البطارية وأداء هاتف الضحية، وكتب الباحثين: "استنسخت هذه الحملة التطبيقات الشعبية المشروعة لاكتساب جمهور، معظمهم مع الأطفال، لأن معظم أغلفة التطبيقات للبرامج الضارة هي ألعاب أطفال".
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