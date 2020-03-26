شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 9 أخطاء تقنية متعملهاش وانت شغال من البيت.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اتجاه الكثير من الناس للعمل من منازلهم لمحاربة انتشار فيروس كورونا، من المهم عدم نسيان آداب العمل الأساسية، فالعمل من المنزل مثل الانخراط في المكتب يوميًا يتطلب أيضًا الانضباط والمسؤولية، ونظرًا لأن صاحب العمل يثق بك في الكثير من البيانات والمعلومات المهمة، فلا يمكنك أن تفعل أي شىء قد يؤدي في النهاية إلى إحراجك أمام المديرين أو أمام العملاء، وفيما يلى نعرض 9 "أخطاء تقنية" يجب تجنبها أثناء العمل من المنزل كما يلى:





- حفظ ملفات العمل الرسمية على إيميلك الشخصي: - حفظ ملفات العمل الرسمية على إيميلك الشخصي: قد يؤدي حفظ ملفات العمل الرسمية في حساباتك الشخصية إلى حدوث تسرب للبيانات عن طريق الخطأ، يمكن أن يكون لهذا عواقب وخيمة لك وللشركة.

- عدم استخدام VPN لحماية اتصال الإنترنت المنزلي نظرًا لأن المزيد من الأشخاص يعملون من المنزل ، فإن المخترقين يستهدفون الآن الشبكات المنزلية لإغلاق أنظمة المكتب باستخدام برامج الفدية، لذلك فيوصى بشدة باختيار خدمة VPN لحماية شبكتك المنزلية من المتسللين.





- عدم قفل اللاب توب بكلمة مرورتذكر دائمًا قفل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بكلمة مرور عند القيام بشيء بعيدا عنه، فلا يوجد أي شخص قد يرغب أن يرسل طفله بريد إلكتروني عشوائي إلى مديره أو تشغيل محادثة فيديو مع زميل، مما يضعه في موقف محرج في النهاية.





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- تجنب استخدام نفس متصفح الإنترنت للعمل والتصفح الشخصى:لا تستخدم المتصفح نفسه لتصفح الإنترنت الشخصي أثناء العمل على نفس النظام، فقد قد يؤدي هذا إلى نتائج بحث وإعلانات محرجة بمجرد انضمامك إلى المكتب.





- لا تشارك شكل بيئة العمل المنزلية الخاصة بك على السوشيال ميدياقد تؤدي مشاركة صور بيئة العمل المنزلية الخاصة بك على وسائل التواصل الاجتماعي إلى مشاكل خطيرة، حيث إن الكثير من أصحاب العمل لديهم سياسات صارمة ضد الكشف عن صور للعمل المكتبي أو الأنظمة، كما يمكنك أيضًا أن تكشف عن طريق الخطأ معلومات مهمة موجودة على شاشة الكمبيوتر في الصورة التي شاركتها عبر الإنترنت.





- لا تكشف عن تفاصيل العمل من المنزل على السوشيال ميدياعند الدردشة أو التعليق على وسائل التواصل الاجتماعي، امتنع عن مناقشة العمل أو نشر النكات والتعليقات المتعلقة بالعمل، فهذا قد يعرضك لمشاكل.



-لا تشارك كمبيوتر العمل مع زوجتك / زوجك -لا تشارك كمبيوتر العمل مع زوجتك / زوجك استخدم دائما جهاز اللاب توب الخاص بك للعمل ولا تسمح لزوجتك أو زوجك أو أطفالك بالعمل على نظام مكتبك لأي سبب من الأسباب.





-لا تخلط الملفات والبيانات الشخصية مع ملفات العمل على نظامكيوصى بشدة بفصل مجلد عملك عن مجلداتك الشخصية، أيضًا ، يُنصح بعدم حفظ الملفات الشخصية على جهاز الكمبيوتر المكتبي الخاص بك حيث أن هناك احتمالية أن يكون لدى قسم تكنولوجيا المعلومات في شركتك الأذونات للنظر فيها.





توقف عن فتح حساب السوشيال ميديا الشخصى على نفس المتصفح أثناء العمل إذا كنت مسؤول عن حساب للسوشيال ميديا خاص بالعمل، فإن أسوأ خطأ يمكنك القيام به هو استخدام حساباتك الشخصية في نفس الوقت أثناء العمل، فهناك الكثير من الحالات التي أعجب فيها مديرو وسائل التواصل الاجتماعي أو علقوا عن طريق الخطأ على شيء من التعامل الرسمي للشركة مما تسبب في الكثير من الإحراج للعلامة التجارية وكذلك لأنفسهم.