شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق أقمارًا صناعية للمراقبة فى المدار رغم أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الصين بنجاح ثلاثة أقمار صناعية جديدة للمراقبة العسكرية في المدار على صاروخ لونج مارش 2 سي، حيث يحمل الأقمار Yaogan-30 Group 6 للجيش الصيني، وقد انطلق الصاروخ من مركز Xichang لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان الصينية.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، فإنه نقلا عن CCTV الصينية، ستستخدم الأقمار الصناعية الثلاثة للكشف عن البيئة الكهرومغناطيسية والاختبارات التكنولوجية ذات الصلة.

كما ستنضم إلى كوكبة الأقمار الصناعية الصينية Chuangxin-5، والتي تتكون الآن من 18 قمرا صناعيا Yaogan تم إطلاقها على دفعات من ثلاثة منذ إطلاق أول ثلاثي في عام 2017.

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ويأتي إطلاق اليوم في أعقاب فشل الإطلاق في 16 مارس، حيث فشل صاروخ Long March 7A الصيني في إطلاق قمر صناعي مصنف إلى المدار، وكان الإطلاق الأول لمسيرة طويلة 7A الجديدة.

وعلى الرغم من أن الصين كانت واحدة من بؤر فيروس كورونا، فقد واصلت البلاد إطلاق الصواريخ طوال فترة التفشي، مع التأكد من حماية مهندسيها وموظفي الإطلاق الآخرين بشكل صحيح في بيئة معزولة.

وجدير بالذكر أن فشل أول صاروخ حامل صينى جديد متوسط الحجم من طراز Long March 7A، كان فى الثلاثاء الماضى الموافق 16 مارس، في الساعة 9:34 بتوقيت بكين من مركز ونتشانج للإطلاق الفضائى على ساحل مقاطعة هاينان جنوبى الصين.

وكانت هذه أول رحلة له حيث يرجع الأمر إلى خلل، ويحقق مهندسو الفضاء الصينيون فى سبب الفشل.