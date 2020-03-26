شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتبرع بـ9 ملايين قناع واق للوجه للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نائب الرئيس مايك بنس خلال مؤتمر صحفى إن شركة أبل تتبرع بـ 9 ملايين قناع واق للوجه للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، وقال بنس: "تحدثت اليوم وتحدث الرئيس الأسبوع الماضى مع تيم كوك رئيس أبل، ووفى الوقت الحالى، ذهبت أبل إلى متاجرها وستتبرع بـ 9 ملايين قناع N95 إلى مرافق الرعاية الصحية فى جميع أنحاء البلاد وإلى المخزون الوطني."

قال كوك مؤخرًا على تويتر إن شركة أبل ستتبرع "بملايين" الأقنعة للعمال فى الولايات المتحدة وأوروبا، بينما قال بنس سابقًا أيضًا أن الشركة ستقدم مليونى قناع.

كتب كوك على تويتر يوم السبت: "عملت فرقنا فى شركة أبل لمساعدة مصادر الإمدادات لمقدمى الرعاية الصحية الذين يقاتلون COVID-19، ونحن نتبرع بملايين الأقنعة للأخصائيين الصحيين فى الولايات المتحدة وأوروبا، نشكر كل بطل من الأبطال فى الخطوط الأمامية".

وتعد أبل واحدة من العديد من عمالقة التكنولوجيا التى قررت التبرع بالأقنعة، حيث تواجه الولايات المتحدة نقصًا فى الإمدادات مع انتشار فيروس التاجية، إذ تم أبلاغ الأطباء فى مستشفيين على الأقل فى مدينة نيويورك، التى كانت نقطة ساخنة لعدوى COVID-19 ، بإعادة استخدام أقنعتهم للحفاظ على إمداداتهم، حسبما أفاد جاكوب شامسيان من Business Insider فى وقت سابق من مارس، وفى لوس أنجلوس، يلجأ بعض الأطباء إلى الخياطة فى منطقة الملابس بالمدينة للحصول على أقنعة جديدة.

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وقال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة أيضًا مؤخرًا، إن الشركة ستتبرع بأقنعة 720.000 التى اشترتها كإجراء وقائى ضد حرائق كاليفورنيا، كما تخطط للحصول على ملايين أخرى.

كما قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركة Tesla و SpaceX مؤخرًا فى رسالة بريد إلكترونى إلى CleanTechnica أنه سيتبرع بما لا يقل عن 250.000 قناع N95.

تختلف أجهزة التنفس N95 عن أقنعة الوجه الجراحية من حيث أنها قادرة على فلترة ما لا يقل عن 95 ٪ من الجسيمات فى الهواء، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أما الأقنعة الجراحية فهى فضفاضة نسبيا، وتحمى مرتديها من القطرات الكبيرة والبقع.