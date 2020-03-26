شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نصائح لزيادة سرعة الإنترنت فى البيت.. ابعد عن الميكروويف أغربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات بالمملكة المتحدة Ofcom نصائح حول كيفية تحسين سرعات الانترنت أثناء العمل من المنزل خلال أزمة كورونا ، والتي كان من بينها أغربها على الإطلاق نصيحة "تجنب الاقتراب من الميكروويف"، فنشرت الهيئة عدة نصائح للبقاء على اتصال أثناء استخدام الإنترنت.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت Ofcom "لا تستخدم الميكروويف عند إجراء مكالمات الفيديو، أو مشاهدة مقاطع الفيديو HD، أو القيام بشيء مهم عبر الإنترنت"، حيث إنه يقلل من قوة إشارة الواى فاى".

وتأتي هذه النصيحة مع دخول المملكة المتحدة مرحلة إغلاق شاملة، مع إغلاق المتاجر، وحظر تجمعات أكثر من شخصين وحث الناس على البقاء في منازلهم.

وأضافت Ofcom أن النصائح التي شاركوها مصممة لمساعدة الأشخاص في إدارة استخدامهم للبيانات وضمان حصول كل فرد في المنزل على النطاق الترددي الذي يحتاجونه.

وقالت الهيئة، إن هذا سيساعد الناس سواء كان ذلك لبث الفيديو أو الاجتماعات الافتراضية أو المكالمات الصوتية.

وكتبت Ofcom في منشور على مدونة: "شبكات النطاق العريض والجوال تحت الطلب المتزايد بسبب فيروس (Covid-19)".

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وتتضمن نصائحهم أيضا استخدام الخطوط الأرضية أو شبكة wifi فقط لإجراء مكالمات هاتفية، بدلاً من الضغط على شبكة الهاتف المحمول بالمكالمات الصوتية وإبقاء أجهزة التوجيه ذات النطاق العريض بعيدًا عن الأجهزة اللاسلكية الأخرى مثل أجهزة التلفزيون ومكبرات الصوت وأجهزة مراقبة الأطفال.

وكان قد بدأ المستخدمون في الإبلاغ عن أن اتصالهم بالإنترنت أصبح بطيئًا واقل كفاءة من المعتاد، وهذا دفع Ofcom إلى نشر نصائحها لتحسين اتصالات النطاق العريض حيث توجد العديد من العوامل في سرعة اتصالات النطاق العريض في المنزل.

وأوضحت الهيئة: "يمكن للهواتف اللاسلكية وشاشات الأطفال والاستريو ومكبرات صوت للكمبيوتر وأجهزة التلفزيون والشاشات أن تؤثر جميعها على شبكة الواى فاى إذا كانت قريبة جدًا من جهاز الراوتر".

وتتضمن نصيحتهم أيضًا تقليل الطلب على الشبكة مثل إيقاف تشغيل الأجهزة اللاسلكية التي لا تستخدمها، مثل أجهزة iPad وأجهزة التلفزيون الذكية لأنها لا تزال تفرض طلبًا على اتصالك، حتى عندما لا يتم استخدامها بنشاط.

وتنصح Ofcom إذا كنت تجري مكالمات فيديو أو اجتماعات، فإن إيقاف تشغيل الفيديو واستخدام الصوت سيتطلب أقل بكثير من البيانات عند اتصالك بالإنترنت.

جدير بالذكر هناك ارتفاع كبير في استخدام الإنترنت حيث يعمل الناس من المنزل، والأطفال أيضا فى المنزل بدلا من المدرسة، فالبعض الآخر يواجهون العزلة من خلال بث البرامج التلفزيونية والأفلام.