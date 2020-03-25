كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| نظام زراعة في الأماكن المغلقة للأعشاب الطازجة والخضروات متابعة-سنيار: تم إطلاق حديقة داخلية جديدة عبر كيك ستارتر هذا الأسبوع. الحديقة المسماة “Herb” تسمح لك بزراعة الأعشاب والخضروات الطازجة بسهولة في منزلك. Advertisements تم إنشاء حديقة الأعشاب، من قبل “GardenByte” ومقرها كامبريدج ماساتشوستس. حدائق “Herb” متاحة للدعم عبر Kickstarter مع تعهدات تبدأ من 1299 دولارا ومن المتوقع أن يتم الشحن العالمي خلال سبتمبر 2020.

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