كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو|حقيبة سفر جديدة تحصد أكثر من 300000 دولار على “Indiegogo”

متابعة-سنيار: أطلقت Indiegogo حقيبة سفر جديدة هذا الشهر وقد حصدت أكثر من 300000 دولار بفضل أكثر من 1400 مؤيد مع بقاء 24 يوما على نهاية حملتها.

لقد تم تصميم حقيبة السفر Pakt “بشكل هوسي منظم ومعبأ بالميزات”.

“تتميز حقيبة الظهر بهيكل بسحاب مزدوج المقصورة مصمم بعناية، حيث أن الحاجز الشبكي يجعل من السهل التعرف على المحتويات.

على الجانب الخارجي، تسمح المقابض الجانبية المحدبة بحمل أفقي، كما يمكن ببساطة جرها مثل أي حقيبة سفر أخرى.

تسمح السحابات العلوية بالوصول إلى محتويات كل جانب بسرعة، بما في ذلك الكمبيوتر المحمول أثناء التنقل، ويوفر جيب الوصول الأمامي السفلي مشبكا لمفاتيحك وتخزين جواز السفر.

يمكن استخدام جزء مقاوم للماء للتحميل العلوي لتخزين أي شيء قابل للتسرب، والحفاظ على بقية العناصر الخاصة بك آمنة وجافة.

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تسمح المقصورات الأمامية بسحاب بالوصول السهل إلى عناصر السفر أثناء التنقل، وتتضمن المقصورة العلوية الكبيرة ميزات التنظيم الداخلي، مثل المقصورة الشبكية الصغيرة للعناصر الأصغر ومكان لتخزين الأقلام.

استلهم نظام الحزام من الراحة التي توفرها حقائب الظهر للرحلات، لتوفير دعم حمل طوال اليوم لجميع الأشكال والأحجام.

وتم اختبار كثافة الرغوة بعناية من أجل الأحزمة المبطنة المعلقة ورافعات الحمل فوق الكتفين لتوفير أقصى قدر من الراحة، كما أن الأحزمة القابلة للإزالة قابلة للتعديل وتم اختبارها للتركيب الأمثل على كل من إطارات الذكور والإناث، ويوفر الحزام المبطن دعما إضافيا للأحمال الثقيلة ويمكن إزالته.