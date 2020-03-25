تكنولوجيا: Adobe تقدم دعوة لمجموعة محددة من المستخدمين لتجربة Illustrator على أجهزة الآيباد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Adobe دعوات لمجموعة محددة من المستخدمين لتجربة الإصدار التجريبي من تطبيق Illustrator المخصص لأجهزة الآيباد.

أكد بعض المصممين والمبدعين على تلقي دعوات رسمية من شركة Adobe لتجربة الإصدار التجريبي من تطبيق Illustrator على أجهزة الآيباد، دون الكشف عن تفاصيل واضحة حول التطبيق.

ولقد جاءت التسريبات الأولى حول خطط Adobe لإطلاق تطبيق Illustrator مخصص لأجهزة الآيباد خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، واليوم تؤكد دعوات الشركة على تطوير هذا التطبيق بالفعل.

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ومن المقرر أن يدعم تطبيق Illustrator المصممين على أجهزة الآيباد في تصميم الشعارات، والرموز، أو التصاميم المختلفة التي ترتكز على vector، كما يأتي التطبيق بميزة التخزين السحابي التلقائي للتصاميم في خدمة Creative Cloud، ويدعم التطبيق قلم Apple Pencil، أيضاً يمكن للمستخدمين التسجيل للدخول إلى تجربة الإصدار التجريبي من تطبيق Illustrator عبر صفحة Adobe Illustrator .

يذكر أن شركة Adobe تتجه للتركيز على تطوير التطبيقات لأجهزة الآيباد، نظراً لأهمية هذه الأجهزة الآن للمبدعين والمصممين، والتي أصبحت بديلة لأجهزة الحاسب مع دعم المستخدم بميزة التنقل السريع، وآداء أكثر كفاءة، هذا إلى جانب دعم أجهزة الآيباد الآن للوحة التتبع.

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