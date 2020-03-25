تكنولوجيا: صور حية توضح تصميم الجهة الخلفية لهاتف Meizu 17 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة Meizu لإطلاق إصدر جديد من هواتفها الذكية الشهر المقبل بعنوان Meizu 17، واليوم تكشف صور حية عن تصميم هذا الإصدار من الجهة الخلفية.
ينطلق هاتف Meizu 17 قريباً بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، وهو ما أكدت عليه تسريبات سابقة، واليوم إستعرضت تسريبات جديدة تصميم الكاميرة الخلفية في الهاتف.
وتؤكد الصور الحية لهاتف Meizu 17 على تصميم أفقي للكاميرة الخلفية، مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، حيث يأتي المستشعر إلى اليمين بحلقة فلاش LED، إلا أن التسريبات لم توضح تفاصيل أكثر حول إعدادات الكاميرة.
من جانب أخر تكشف الصور الحية عن إنحناء بسيط في هاتف Meizu 17 في الإطارات الجانبية للهاتف، كما يأتي شعار Meizu في الجزء السفلي من الجهة الخلفية.
أيضاً من المتوقع أن يضم هاتف Meizu 17 شاشة OLED تدعم معدل تحديث 90Hz، كما يدعم الإتصال بشبكات 5G، ويأتي برقاقة معالج Snapdragon 865، ومن المتوقع أن يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65W.
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