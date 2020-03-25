مبيعات Redmi K20 Series تكسر حاجز 5 مليون وحدة على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - مع الإعلان عن الهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro في شهر مايو من العام الماضي، أرادت شركة Xiaomi إعادة إحياء ” الهواتف الرائدة القاتلة ” في سوق الهواتف الذكية. وبالتأكيد حققت الشركة الصينية هدفها حيث كان كلا الهاتفين محور أحاديث الناس لعدة أشهر بعد إطلاقهما.

الآن بعد عدة أشهر، تم الإعلان رسميًا عن الهاتفين Redmi K30 و Redmi K30 Pro، وبالتالي فقد حان الوقت لتُعلن شركة Xiaomi عن مستوى أداء سلسلة هواتف Redmi K20 Series. ووفقا لشركة Xiaomi، فقد ذكرت أنه تم بيع أكثر من 5 مليون وحدة منذ شهر مايو من العام الماضي.

نجاح سلسلة هواتف Redmi K20 Series في جميع أنحاء العالم لا يثير الدهشة، فهذه الهواتف تجمع بين قوة المواصفات والسعر المعقول والتصميم الجميل. الآن، دعونا نرى ما إذا كانت سلسلة هواتف Redmi K30 Series قادرة على الإرتقاء إلى هذا المستوى في الأشهر القليلة الأولى من توافرها مع العلم بأن مبيعات هذه السلسلة تخطت حاجز 1 مليون وحدة في أقل من ثلاثة أشهر.