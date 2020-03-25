تسريبات جديدة تستعرض لنا تصميم هاتف الألعاب Lenovo Legion القادم من Lenovo

فاطمة أيت طالب - دبي - مع توسع سوق أجهزة الألعاب المحمولة، ستكون هناك مساحة لمزيد من الهواتف الذكية المصممة خصيصًا للاعبين، وهو السوق الذي تود شركة Lenovo الدخول إليه كذلك. ومن المقرر أن تقوم الشركة الصينية بالكشف عن أول هاتف ألعاب خاص بها تحت العلامة التجارية Lenovo Legion هذا العام. وبالحكم على التسريبات والإعلانات التشويقية المتكررة، فإن تاريخ الإعلان الرسمي ليس بعيدًا جدًا.

وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على دفعة من الصور التي تستعرض لنا كيف سيبدو تصميم الهاتف Lenovo Legion القادم. هذه الصور تستعرض لنا هاتف الألعاب المقبل لشركة Lenovo بلونين مختلفين، وهما الأحمر والرمادي. يمكنك أيضًا رؤية شعار Legion في الخلف، وهو على الأرجح مضاء بإضاءة LED.

يبدو أن اللوحة الخلفية للهاتف Lenovo Legion مصنوعة بالكامل تقريبًا من المعدن ولكن لا يمكننا تأكيد ذلك في الوقت الراهن. وإلى جانب ذلك، فهذه الصور تكشف لنا كذلك أن هاتف الألعاب القادم من Lenovo سيضم ثلاث كاميرات في الخلف، ومروحة للتبريد.

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الصور تعرض لنا نقش Snapdragon 855 في الخلف، وبالضبط بجانب المروحة، ولكن نأمل أن يكون هذا مجرد نموذج أولي وأن تقوم شركة Lenovo بإطلاق النسخة الرسمية والنهائية من الهاتف Lenovo Legion مع المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم. وبغض النظر عن ذلك، فنحن نأمل أن يأتي هذا الهاتف أيضًا مع بطارية 5050mAh المنقوشة على الخلف أو بطارية بسعة أكبر.

وفيما يخص الجوانب، فنحن نلاحظ وجود زر الإشعارات أو زر التبديل بين بعض الأوضاع، وأزرار الكتف. والأهم من ذلك، هو وجود منفذين من نوع USB Type-C، أحدهما في الأسفل والآخر في الجانب الأيسر حتى تتمكن من الإستمرار في اللعب أثناء شحن الهاتف.