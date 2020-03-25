تقرير جديد يكشف لنا عن معلومات إضافية حول الهاتف Honor 30S قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor 30S في اليوم 30 من شهر مارس الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا في الفترة الماضية على العديد من المعلومات حول هذا الهاتف، والآن نحن هنا مع تقرير جديد من موقع Digital Trends يشير إلى أن الكاميرا الأساسية للهاتف Honor 30S ستضم مستشعر بدقة 64 ميغابكسل.

المصدر المذكور آنفًا، قام بنشر الصورة التشوقية أعلاه، والتي تكشف لنا أن الهاتف Honor 30S سيضم كاميرا مقربة توفر تقريبًا بصريًا يبلغ ×3. ومع ذلك، هناك تناقض بين الصور التي تم تسريبها في الفترة الماضية والصورة التي ننظر إليها اليوم.

تحتوي الصور السابقة على فلاش LED مزدوج بجوار الكاميرا الأولى، وتتواجد الكاميرا الرابعة أسفله مباشرة. ومع ذلك، تحتوي الصورة الجديدة على فلاش واحد بجوار الكاميرا الوسطى يتواجد أعلاه شعار AI، والكاميرا الرابعة أسفله. سيتعين علينا إنتظار ظهور المزيد من الصور للتأكد من هوية التصميم الصحيح.

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وبصرف النظر عن ذلك، فقد علمنا في الفترة الماضية أن الهاتف Honor 30S سيأتي مع مواصفات تقنية جيدة تشمل معالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 820 5G، وبطارية تدعم الشحن السريع بقوة 40W، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن شاشة بدقة +FullHD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية.

عمومًا، من المرجح أن تظهر المزيد من التفاصيل حول الهاتف Honor 30S في الأيام القليلة القادمة.