جوجل تجلب تطبيق Podcasts إلى iOS

أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء عن إطلاق تطبيقها الخاص بالإذاعات (جوجل بودكاستس) Google Podcasts لنظام (آي أو إس) iOS المشغل لأجهزة شركة آبل المحمولة، وذلك في إطار تحديث جديد.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة: إن التحديث الجديد لتطبيق (بودكاستس) يأتي بتصميم جديد يُسهّل استكشاف الإذاعات التي يحبها المستخدمون، ويسمح ببناء قوائم تشغيل جاهزة لتلك الإذاعات، كما يُخصص تجربة الاستماع.

وأضافت جوجل أنه لدعم المستمعين على المنصات الأخرى، أصبح التطبيق متاحًا لنظام (آي أو إس) للمرة الأولى، كما أنه أصبح يدعم الاشتراكات على نسخة الويب من الخدمة Google Podcasts for Web. وبذلك أصبح بالإمكان مزامنة المكان الذي وصل إليه المستخدم في الاستماع على مختلف الأجهزة والمنصات.

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ونظمَّت جوجل التصميم الجديد في ثلاثة تبويبات: (الرئيسية) Home، و(اسكتشف) Explore، و(النشاط) Activity. وفي التبويب الأول يجد المستخدم الحلقات الجديدة من الإذاعات، كما يوفر وصولًا سريعًا إلى الاشتراكات. أما التبويب الثاني، فهو يسهل استكشاف محتوى جديد، مثل العروض، وتوصيات الحلقات الجديدة المتعلقة باهتمامات المستخدم.

ويمكن أيضًا في تبويب (استكشف) استعراض المحتوى في فئات، مثل: الكوميديا، والرياضة، والأخبار. ويتيح التبويب أيضًا التحكم بتوصيات مخصصة من إعدادات التطبيق. أما في لتبويب الثالث، فيمكن للمستخدم عرض سجل الاستماع، والحلقات المصطفة، والتنزيلات. وفي كل عرض من الاشتراكات، هناك خيار لتفعيل التنزيلات التلقائية.

هذا، ويمكن تنزيل تطبيق (جوجل بودكاستس) لنظام (آي أو إس) من متجر (آب ستور)، أما لنظام أندرويد فسيتوفر التحديث خلال الأيام المقبلة.