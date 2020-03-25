مميزات Redmi K30 Pro و سعره مع المواصفات

Redmi K30 Pro هاتف شاومي الجديد ضمن فئة Redmi. يقدم لك تجربة مميزة بسعر ضعيف جداً. هذه سياسة شاومي مع هذه السلسلة. اطلقت شاومي الهاتف يوم 24 من شهر مارس لعام 2020 في مؤتمر على الإنترنت خوفاً من عدوى فيروس كورونا. في هذا المقال سنتحدث قليلاً عن الهاتف الجديد. ما مميزاته و عيوبه؟. و التعليق على السعر. مع العلم الهاتف يصدر ينسختين. نسخة عادية و نسخة Zoom

مواصفات Redmi K30 Pro

المعالج Qualcomm Snapdragon 865 الشاشة بحجم 6.67 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 1080×2400 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB او 8GB ذاكرة التخزين الداخلي بسعة 128GB او 256GB الكاميرا الخلفية رباعية الكاميرا الأساسية بدقة 64MP الكاميرا الثانية بدقة 5MP في النسخة الأساسية و 8MP في نسخة Zoom و نوعها Telephoto للتقريب البصري الكاميرا الثالثة بدقة 13MP نوعها Ultrawide الكاميرا الرابعة بدقة 2MP للعمق الكاميرا الأمامية وحيدة منبثقة بدقة 20MP البطارية بحجم 4700mah تدعم الشحن السريع بقدرة 33Watt

مميزات Redmi K30 Pro

الشاشة

الجهاز في هذا الهاتف يأتي بشاشة Super AMOLED بدقة 1080×2400 و هي دقة جيدة جداً لأي شاشة. و لكنها في هذه الفئة مميزة بسبب نوعها. فشاشات Super AMOLED ليست منتشرة في هذه الفئة بشكل كبير. و لذلك فهذه ميزة في الهاتف. مما يزيد الميزة قوة هو استعمال شاومي لكاميرا متحركة امامية. الكاميرا الأمامية المتحركة اتاحت للشركة استعمال شاشة كاملة بدون قطع في الشاشة او ثقب للكاميرا الأمامية فهذا امر جيد جداً

الأداء و دعم 5G

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الهاتف ياتي بمعالج Qualcomm snapdragon 865 الذي تحدثنا عنه كثيراً هو معالج شركة Qualcomm الاقوى للهواتف المحمولة و يساعدك في تشغيل اقوى الألعاب و البرامج بدون اي مشاكل. مع الأداء فهناك دعم الـ5G الذي صار مطلوباً في اي هاتف رائد في عام 2020. ما بالك بأن هذا هاتف في فئة متوسطة و يحمل دعم الـ5G ايضاً

البطارية

بحجم 4700mah فشاومي تقدم بطارية يوم كامل. بطارية تكفي للإستعمال طول اليوم بدون الحاجة لإعادة شحنها اكثر من مرة. و هذا جيد لأنه مع الأداء القوي و الشاشة الجيدة ستحتاج بطارية جيدة و هذا ما تقدمه هذه البطارية. مع شاحن بقدرة 33Watt سيساعدك هذا على شحن بطاريتك بنسبة عالية في وقت اقل. فتحصل على افضل ما في العالمين.

الكاميرات

كاميرات الهاتف ايضاً ليست سيئة نهائياً. و ليست اول مرة نتعامل معها قد رأينا كاميرات بنفس التركيبة في هواتف اخرى عديدة من قبل لكن على اي حال اربعة كاميرات بالخلف بأوضاع تصوير مختلفة مع كاميرا امامية منبثقة ستساعدك هذه التركيبة على تصوير صور عالية الدقة و الوضوح. و بجودة عالية جداً. مع وجود مثبت بصري OIS في النسخة الـZoom من الهاتف

مميزات اخرى

الهاتف يحمل مدخل 3.5mm للسماعات الخارجية في النسخة العادية

سعر الهاتف الرخيص جداً

ذاكرة الهاتف في بعض النسخ من نوع UFS3.1

عيوب Redmi K30 Pro

لا يحمل مدخل ذاكرة خارجية

نسخة Zoom لا تحمل مدخل سماعات خارجية

كان من الأفضل استعمال شاشة بمعدل تحديث اعلى من 60Hz

Redmi K30 Pro في نقاط

نقاط القوة

اداء قوي جداً

سعر رخيص جداً مقارنة بالمواصفات

تركيب كاميرات جيد

بطارية كبيرة وسرعة شحن عالية

شاشة Super AMOLED كاملة

كاميرا امامية منبثقة

نقاط الضعف

الشاشة بمعدل تحديث 60Hz

النسخة الـZoom لا تملك مدخل سماعات خارجية

لا مدخل ذاكرة خارجية

سعر Redmi K30 Pro

سعر الهاتف هو 424 دولار لأقل نسخة عادية اي انه يعادل حوالي 6700 جنيه مصري بتحويل العملة فقط. بينما اقل سعر لنسخة Zoom هو 537 دولار اي انه يساوي 8460 جنيه مصري تقريباً بتحويل العملة فقط. السعر جيد يضع الهاتف في مكان و مركز جيد بالنسبة للسوق المصرية ان صدر بها. لأنه سيقدم منافسة قوية في السعر الخاص به. و لكن من رأيي ففرق السعر بين النسخة العادية و النسخة الـZoom ليس مهماً بشكل كبير. فانت تخسر مدخل السماعات. و تحصل على OIS فقط. هذا الفارق لا يبرر فرق السعر الكبير بين النسختين.