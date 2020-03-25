علوم وتكنولوجيا

مميزات Redmi K30 Pro و سعره مع المواصفات

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مميزات Redmi K30 Pro و سعره مع المواصفات 1

Redmi K30 Pro هاتف شاومي الجديد ضمن فئة Redmi. يقدم لك تجربة مميزة بسعر ضعيف جداً. هذه سياسة شاومي مع هذه السلسلة. اطلقت شاومي الهاتف يوم 24 من شهر مارس لعام 2020 في مؤتمر على الإنترنت خوفاً من عدوى فيروس . في هذا المقال سنتحدث قليلاً عن الهاتف الجديد. ما مميزاته و عيوبه؟. و التعليق على السعر. مع العلم الهاتف يصدر ينسختين. نسخة عادية و نسخة Zoom

مواصفات Redmi K30 Pro

المعالج Qualcomm Snapdragon 865
الشاشة بحجم 6.67 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 1080×2400
ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB او 8GB
ذاكرة التخزين الداخلي بسعة 128GB او 256GB
الكاميرا الخلفية رباعية

الكاميرا الأساسية بدقة 64MP 

الكاميرا الثانية بدقة 5MP في النسخة الأساسية و 8MP في نسخة Zoom و نوعها Telephoto للتقريب البصري

الكاميرا الثالثة بدقة 13MP نوعها Ultrawide

الكاميرا الرابعة بدقة 2MP للعمق

الكاميرا الأمامية وحيدة منبثقة بدقة 20MP
البطارية بحجم 4700mah تدعم الشحن السريع بقدرة 33Watt

مميزات Redmi K30 Pro

الشاشة

مميزات Redmi K30 Pro و سعره مع المواصفات 2

الجهاز في هذا الهاتف يأتي بشاشة Super AMOLED بدقة 1080×2400 و هي دقة جيدة جداً لأي شاشة. و لكنها في هذه الفئة مميزة بسبب نوعها. فشاشات Super AMOLED ليست منتشرة في هذه الفئة بشكل كبير. و لذلك فهذه ميزة في الهاتف. مما يزيد الميزة قوة هو استعمال شاومي لكاميرا متحركة امامية. الكاميرا الأمامية المتحركة اتاحت للشركة استعمال شاشة كاملة بدون قطع في الشاشة او ثقب للكاميرا الأمامية فهذا امر جيد جداً

الأداء و دعم 5G

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مميزات Redmi K30 Pro و سعره مع المواصفات 3

الهاتف ياتي بمعالج Qualcomm snapdragon 865 الذي تحدثنا عنه كثيراً هو معالج شركة Qualcomm الاقوى للهواتف المحمولة و يساعدك في تشغيل اقوى الألعاب و البرامج بدون اي مشاكل. مع الأداء فهناك دعم الـ5G الذي صار مطلوباً في اي هاتف رائد في عام 2020. ما بالك بأن هذا هاتف في فئة متوسطة و يحمل دعم الـ5G ايضاً

البطارية

بحجم 4700mah فشاومي تقدم بطارية يوم كامل. بطارية تكفي للإستعمال طول اليوم بدون الحاجة لإعادة شحنها اكثر من مرة. و هذا جيد لأنه مع الأداء القوي و الشاشة الجيدة ستحتاج بطارية جيدة و هذا ما تقدمه هذه البطارية. مع شاحن بقدرة 33Watt سيساعدك هذا على شحن بطاريتك بنسبة عالية في وقت اقل. فتحصل على افضل ما في العالمين.

الكاميرات

مميزات Redmi K30 Pro و سعره مع المواصفات 4

كاميرات الهاتف ايضاً ليست سيئة نهائياً. و ليست اول مرة نتعامل معها قد رأينا كاميرات بنفس التركيبة في هواتف اخرى عديدة من قبل لكن على اي حال اربعة كاميرات بالخلف بأوضاع تصوير مختلفة مع كاميرا امامية منبثقة ستساعدك هذه التركيبة على تصوير صور عالية الدقة و الوضوح. و بجودة عالية جداً. مع وجود مثبت بصري OIS في النسخة الـZoom من الهاتف

مميزات اخرى

  • الهاتف يحمل مدخل 3.5mm للسماعات الخارجية في النسخة العادية
  • سعر الهاتف الرخيص جداً
  • ذاكرة الهاتف في بعض النسخ من نوع UFS3.1

عيوب Redmi K30 Pro

  • لا يحمل مدخل ذاكرة خارجية
  • نسخة Zoom لا تحمل مدخل سماعات خارجية
  • كان من الأفضل استعمال شاشة بمعدل تحديث اعلى من 60Hz

Redmi K30 Pro في نقاط

نقاط القوة

  • اداء قوي جداً
  • سعر رخيص جداً مقارنة بالمواصفات
  • تركيب كاميرات جيد
  • بطارية كبيرة وسرعة شحن عالية
  • شاشة Super AMOLED كاملة
  • كاميرا امامية منبثقة

نقاط الضعف

  • الشاشة بمعدل تحديث 60Hz
  • النسخة الـZoom لا تملك مدخل سماعات خارجية
  • لا مدخل ذاكرة خارجية

سعر Redmi K30 Pro

مميزات Redmi K30 Pro و سعره مع المواصفات 5

سعر الهاتف هو 424 دولار لأقل نسخة عادية اي انه يعادل حوالي 6700 جنيه مصري بتحويل العملة فقط. بينما اقل سعر لنسخة Zoom هو 537 دولار اي انه يساوي 8460 جنيه مصري تقريباً بتحويل العملة فقط. السعر جيد يضع الهاتف في مكان و مركز جيد بالنسبة للسوق المصرية ان صدر بها. لأنه سيقدم منافسة قوية في السعر الخاص به. و لكن من رأيي ففرق السعر بين النسخة العادية و النسخة الـZoom ليس مهماً بشكل كبير. فانت تخسر مدخل السماعات. و تحصل على OIS فقط. هذا الفارق لا يبرر فرق السعر الكبير بين النسختين.

المصدر الأصلي : عرفني

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