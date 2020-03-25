تكنولوجيا: هاتف Reno Ace 2 ينطلق في شهر أبريل بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد Brian Shen نائب رئيس شركة Oppo اليوم على Weibo، على خطط الشركة لإطلاق هاتف Reno Ace 2 في مؤتمر يعقد في شهر أبريل.

قدمت شركة Oppo تقنية الشحن السريع Super VOOC 2.0 للمرة الأولى للأسواق في هاتف Reno Ace مع قدرة شحن تصل إلى 65W، واليوم تستعد الشركة لإطلاق الإصدار الجديد من السلسلة.

كشفت تسريبات جديدة عن إصدار جديد من هواتف Oppo يظهر برمز PDHM00، ومن المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار قريباً بعنوان Reno Ace 2، ولقد أعتمد هذا الإصدار في 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

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هاتف Oppo PDHM00 سيأتي أيضاً بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G، كما يأتي بشاحن 10V/6.5A بنموذج رقم VCA7GACH، الذي قدم في محتوى الصندوق الخاص بهاتف Reno Ace، حيث يمكن للشاحن أن يدعم شحن بطارية بقدرة 4000 mAh حتى نسبة 49% خلال 10 دقائق فقط، بينما يدعم شحن البطارية بشكل كامل في 28 دقيقة.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن هاتف Reno Ace 2 يأتي بالإصدارات الأخير من رقاقات معالج Snapdragon، كما يدعم معايير LPDDR5 في الذاكرة العشوائية ومعايير UFS 3.0 في السعة التخزينية.

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