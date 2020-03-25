تكنولوجيا: Royole تكشف عن إصدارها الثاني من الهواتف القابلة للطي Flexpai 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Royole اليوم عن هاتفها القابل للطي Flexpai 2، الذي يأتي بتحسينات في تصميم الشاشة القابلة للطي، مع رقاقة معالج Snapdragon 865، والذي ينطلق رسمياً في الربع الثاني من 2020.

تقدم شركة Royole هاتف Flexpai 2 بالجيل الثالث من شاشة Cicada Wing المرنة، والتي تضم تحسينات جديدة في الإنحناء، مع تجعيد أقل للشاشة، وأيضاً سطوع وتباين أعلى، مع زاوية عرض أكبر.

أكد Liu في إعلانه عن هاتف Flexpai 2 أنه ينطلق بمعالج Snapdragon 865، مع شريحة مودم 5G، كما يتميز الهاتف بحجم 7.8 إنش في الشاشة، مع أبعاد 4:3 عند فتح الشاشة.

أيضاً يضم هاتف Flexpai 2 معايير LPDDR5 في الذاكرة العشوائية، مع معايير UFS 3.0 في السعة التخزينية، إلا أن Liu لم يكشف بشكل محدد عن مواصفات السعة التخزينية والذاكرة العشوائية، حيث تكشف الشركة عن تفاصيل أكثر حول الهاتف عند إطلاقه في الربع الثاني من 2020.

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ولقد ركزت شركة Royole في الحدث اليوم على إستعراض الشاشة المرنة الجديدة التي تأتي بتصميم مذهل، والتي تدعم الإنحناء إلى أكثر من 200000 مرة دون أن تتعرض للتلف أو الضرر، كما تضم لوحات الشاشة 100 ميكرو-نانو من المواد التي تعمل على تحسين تصميم اللوحات عند طي الشاشة.

كما أشارت شركة Royole إلى أن شاشة Cicada Wing الجديدة تدعم تحسينات في ألوان gamut بمقدار 1.3 مرة، مع تحسينات في التباين حتى 500 مرة مقارنة بشاشات LCD المميزة، أيضاً يمكن للشاشة المرنة بشكل مستقل أن تدعم الطي في إتجاهات مختلفة.

يذكر أن Bill Liu الرئيس التنفيذي لشركة Royole أعلن خلال الحدث عن عقد شراكة جديدة مع ZTE، حيث من المتوقع أن تقدم ZTE هاتف قابل للطي بالشراكة مع Royole خلال الفترة القادمة.

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