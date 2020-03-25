اليوتيوب ستُقلص الدقة الإفتراضية للفيديوهات في جميع أنحاء العالم لمدة شهر

فاطمة أيت طالب - دبي - وردنا في الأسبوع الماضي تقرير مفاده أن اليوتيوب تخطط لجعل 480p هي الدقة الإفتراضية لجميع الفيديوهات في أوروبا لأنه يبدو أن الشبكات الخلوية في القارة العجوز لا تستطيع التعامل بكفاءة مع جميع الأشخاص الذين يقيمون في منازلهم ويستخدمون شبكة الإنترنت للترفيه عن أنفسهم بسبب قيود الحركة المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

الآن، قررت اليوتيوب تطبيق ذلك على الصعيد العالمي. وبالتالي، هذا يعني أن جميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم سيبدأون برؤية 480p على أنها الدقة الإفتراضية المعتمدة في جميع الفيديوهات التي يقومون بتشغيلها على اليوتيوب، على الأقل لمدة شهر. ومع ذلك، فمن الواضح أن هناك إحتمال أن يتم تمديد ذلك بعد مرور الشهر المذكور.

لذلك، عندما ترغب في تشغيل أي مقطع فيديو على اليوتيوب، فسوف يتم تشغيله إفتراضيًا بدقة 480p، ولكن لا يزال بإمكانك إختيار الدقة يدويًا إذا كنت ترغب في ذلك. كل ما عليك فعله هو القيام بذلك في كل فيديو تقوم بمشاهدته. لذلك، تراهن اليوتيوب على أن هناك الكثير من الأشخاص الذين لن يقوموا بهذا الإجراء، وبالتالي فإن هذه الخطوة ستخفف الضغط على مزودي خدمات الإنترنت.