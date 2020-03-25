OnePlus ستتيح لعشرة أشخاص بتجربة هواتف OnePlus 8 Series الجديدة قبل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - كتب مدير منتديات OnePlus أن ” الهاتف الرائد الجديد قادم في الطريق “، بينما يقوم بتجنيد 10 متطوعين سيجربون الهاتف الرائد المقبل لشركة OnePlus قبل الكشف عنه بشكل رسمي للعالم.

على الأرجح، هذا يشير إلى أنه سيتم تقديم الهاتف OnePlus 8 Pro لعشرة أشخاص وسيُطلب منهم مراجعته، ولكن في حالة إذا لم تستجب مراجعة شخص ما لمتطلبات OnePlus، فسوف يُطلب منه إعادة الهاتف. وكما يمكنك أن تتوقع، فسوف يتم نشر هذه المراجعات بعد الكشف عن الهاتف الرائد الجديد للشركة. سيشارك المتطوعين أيضًا في جلسة ” إسألني أي شيء ” بعد ثلاثة أسابيع من إستخدام الهاتف. سيتم مشاركة أفضل 3 مراجعات على قنوات التواصل الإجتماعي الرسمية لشركة OnePlus.

إذا كنت تريد المشاركة، فلديك من الآن إلى غاية مساء اليوم 1 أبريل. 6 من أصل 10 مشاركين سيكونون مسجلين في منتدى OnePlus لأن الشركة تريد إنخراط المزيد من الأشخاص في مجتمعها. سيتم أخذ مهاراتك في الكتابة والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج بعين الإعتبار.

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ستُعلن شركة OnePlus عن المشاركين المختارين في اليوم 2 أبريل، وستشحن الهواتف إليهم. ومن غير الواضح كم من الوقت سيحتاجون لإعداد مراجعتهم قبل الإعلان الرسمي عن الهاتف. عمومًا، في جميع الحالات هذا يعني أنه سيتم الكشف عن هواتف OnePlus 8 في شهر أبريل المقبل.