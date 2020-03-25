Royole تكشف النقاب عن هاتفها القابل للطي الثاني Flexpai 2 مع شاشة مرنة مُحسنة

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة Royole من الناحية التقنية هي أول شركة تكشف عن هاتف ذكي قابل للطي، والآن قررت الشركة الصينية الكشف عن خليفة هذا الهاتف والذي أطلقت عليه إسم Royole Flexpai 2. يحتوي الجهاز الجديد على الجيل الثالث من الشاشة القابلة للطي Cicada Wing، وهي الشاشة التي تمتاز بتجعد أصغر، مع تحسين جوانب مختلفة أخرى بما في ذلك السطوع والتباين وزاوية المشاهدة في نفس الوقت.

كشفت شركة Royole أن الهاتف الجديد سيحتوي على المعالج Snapdragon 865 مع مودم 5G. وبالعودة إلى الشاشة، فهي تمتاز بقطر 7.8 إنش عندما تكون مفتوحة. سيكون لدى Royole Flexpai 2 أيضًا ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR 5 وذاكرة داخلية من نوع UFS 3.0، ولكن لم يتم الكشف عن السعة لأن إطلاق الهاتف لا يزال بعيدًا، فمن غير المقرر إطلاقه حتى الربع الثاني من العام 2020.

استضافت Royole الحدث لتتباهى بشاشتها الجديدة القابلة للطي، وهي رائعة حقًا. ووفقا للشركة، فإن الشاشة تحملت أكثر من 200 آلفإانحناء دون أن يلحق بها أي ضرر. تحتوي الشاشة الجديدة على ما يقرب من 100 مادة نانو دقيقة لتحسين استعادة العافية ومنع ” تقشر الطبقة “، وهو الأمر الذي يتسبب في ظهور الفقاعات والتجاعيد التي تشعر بها عندما تفتح الشاشة.

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وفقًا لـ Royole، ستحتوي شاشة Cicada Wing الجديدة على مجموعة ألوان أفضل بنحو 1.3 مرات وتباين أفضل بنحو 500 مرة من شاشات LCD المتقدمة. وعلاوة على ذلك، فهذه الشاشة تأتي مع رقاقة مصممة خصيصًا من أجلها لمعالجة الصور. يمكن طي الشاشة في إتجاهات متعددة، وحتى لفها، عندما تكون بمفردها، وتتعهد الشركة بأنها ستحافظ على أدائها الرائع.

تم عرض الهاتف Royole Flexpai 2 خلال حدث في الصين وكشف الرئيس التنفيذي للشركة، السيد Bill Liu أن شركته وقعت عقد شراكة مع ZTE. من المحتمل أن يؤدي هذا إلى إطلاق ZTE لهاتف قابل للطي يستند على تصميم Flexpai 2 على الرغم من أنه لم يتم تقديم أي تفاصيل إضافية.