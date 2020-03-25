شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 تطبيقات مفيدة على أيفون للأطفال والطلاب فى المنزل.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار فيروس كورونا وبقاء الكثير من الناس في المنازل، فضلا عن إغلاق المدارس ومنع ذهاب الطلاب إليها في محاولة انتشار الفيروس، بدأ الناس في التفكير في العديد من الانشطة التى يمكن القيام بها لقضاء هذا الوقت، وفي نفس السياق يحتاج الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة أو ممارسة الألعاب إلى شيء يبقيهم مشغولين، و خلال هذه الأوقات، هناك الكثير من التطبيقات التي يمكن أن تكون مفيدة حقًا لكل من الآباء والأطفال.

وقد كشفت شركة أبل عن قائمة بالتطبيقات الموصى بها والتي يمكن أن تكون مفيدة للأطفال بشكل كبير، وفيما يلى نعرض بعض التطبيقات التي يمكنك تنزيلها وإبقاء أطفالك مرتبطين بها:

Night Sky : هو تطبيق مرجعي مذهل، حيث يمكن للمستخدم استكشاف تمثيل افتراضي لسماء الليل لتحديد النجوم والكواكب والكواكب والأقمار الصناعية، حيث يمكن للمستخدمين تحديد النجوم والكواكب والأبراج والأقمار الصناعية أعلاه ببساطة عن طريق الواقع المعزز.

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تطبيق Froggipedia: يساعد الطالب في التعرف على أعضاء الجسم و التشريح بدون الحاجة إلى تشريح ضفدع حقيقي فقط من خلال مجسم وهمي له مدمج مع الصورة الواقعية، مما يجعلها لا تفرق شيء عن الحقيقية و هنا يبدأ الطالب بكل سهولة التشريح و التعرف دورة حياة الضفدع والتشريح بشكل عام.

Blox 3D Junior:

يسمح تطبيق Blox 3D Junior للأطفال ببناء وطباعة نماذج ثلاثية الأبعاد بطريقة بسيطة وبديهية، فضلا عن إنشاء كائنات جميلة باستخدام اللمس، كما يتيح للأطفال مشاهدة إبداعاتهم في العالم الواقعي باستخدام الواقع المعزز وطباعة ثلاثية الأبعاد للحصول على نتائج مذهلة في العالم الحقيقي.