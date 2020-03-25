شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تدعم الأطباء والممرضين بخواتم ذكية للكشف المبكر عن فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتدي العاملون الطبيون في حالات الطوارئ في سان فرانسيسكو خواتم ذكية للمساعدة في اكتشاف الأعراض المبكرة لعدوى فيروس كورونا، حيث تم منح الخواتم لحوالي 2000 طبيب وممرض في المركز الطبي بجامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو ومستشفى زوكربيرج بسان فرانسيسكو العام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم إصدار خواتم Oura في الأصل عام 2019 كأجهزة لمراقبة النوم، وهي عبارة عن إكسسوارات صغيرة بحجم خاتم الزفاف تتناسب مع الإصبع وتجمع مجموعة من البيانات البيومترية، بما في ذلك درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب ومعدل التنفس.

وجاءت فكرة استخدام الخواتم في البداية من Ashley Mason من UCSF، الذي تواصل مع الرئيس التنفيذي لشركة Oura Harpreet Rai.

وقال ماسون لصحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل: سيرتدي العاملون الطبيون الخاتم فى الليل أثناء نومهم، لأنهم يسجلون كميات مستمرة من البيانات بدلاً من أخذ قراءات فردية.

ويعتقد ماسون أنهم سيعطون فكرة أكثر دقة عن الحالة الصحية الحالية للشخص، حيث أظهرت خواتم Oura بالفعل بعض الفائدة في الكشف عن أعراض COVID-19.

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وعملت الخواتم بفاعلية مع أحد المستخدمين، بيتري هولمين، حيث تلقى رجل الأعمال الفنلندي تنبيهًا من خاتم Oura يشير إلى ارتفاع طفيف في درجة الحرارة ومعدل ضربات القلب ومعدل التنفس أثناء نومه، وبينما شعر هولمين على ما يرام، أدى التحذير إلى زيارة مكتب طبيبه ، حيث كان اختباره إيجابيًا لـ COVID-19.

وقال: "بدون جهاز يخبرني بذلك، كنت أعتقد فقط أنني متعب قليلاً لأن الكلب يوقظني مرتين أثناء الليل".

ويأمل أورا وفريق UCSF أن يكون للخواتم تأثير مماثل في اكتشاف حالات COVID-19 المحتملة بين موظفي المستشفى في وقت مبكر من التقاط العدوى.