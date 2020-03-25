تكنولوجيا: مواصفات وسعر هواتف P40 وP40 Pro قبل الإعلان الرسمي غداً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات مواصفات هواتف هواوي القادمة P40 وP40 Pro كما كشفت التسريبات عن الأسعار المتوقعة للإصدارات الجديدة.

ينطلق غداً 26 من مارس مؤتمر هواوي للإعلان عن سلسلة هواتف P40، ولقد إستعرضت التسريبات اليوم التي نشرت عبر Roland Quandt مواصفات الهواتف وسعر إصدار Pro، حيث ينطلق كلا الهاتفين برقاقة معالج Kirin 990 5G، بينما تتوفر نماذج أخرى بميزة دعم شبكات LTE.

هاتف هواوي P40 Pro

أكدت أحدث التسريبات على أن هاتف P40 Pro يأتي بسعر 1000 يورو في السوق الأوروبي، حيث يتميز الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.58 إنش، كما يأتي بميزة دعم معدل تحديث 90Hz، ,تدعم الشاشة دقة عرض 1200 في 2640 بيكسل.

كما يأتي هاتف P40 Pro بثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية المزدوجة، مع مستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي يدعم عمق التصوير وأيضاً مستشعر 3D لدعم تقنية التعرف على الوجه.

أيضاً تتميز الكاميرة الخلفية لهاتف P40 Pro باثنان من أنماط RYYB، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل UltraVision بفتحة عدسات f/1.9، ودعم تثبيت بصري OIS، كما تأتي الكاميرة بتقنية لإكتشاف موضوع التصوير مع دمج البيكسل، أيضاً يدعم المستشعر تقنية الذكاء الإصطناعي، لإلتقاط الصور في 1.7 ثانية، ومن ثم إختيار الإطار الأفضل.

ويأتي مستشعر RYYB الأخر بدقة 40 ميجا بيكسل، والذي يدعم بشكل رئيسي تسجيل الفيديو، كما يدعم هاتف P40 Pro تسجيل فيديو بدقة 4K في الكاميرة الأمامية والخلفية، كما يدعم ISO في 51200 نقطة.

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أيضاً يأتي هاتف P40 Pro بتقنية التكبير SuperSensing لتكبير hybrid حتى 50 مرة بإستخدام الكاميرات، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بعدسات telephoto، كما يأتي الهاتف بمستشعر يدعم تصوير macro، وأخر يدعم عمق التصوير.

كما يتميز هاتف P40 Pro بوزن 203 جرام، وبطارية بقدرة 4200 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع SuperCharge بقدرة 40W، كما يدعم الهاتف معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار.

مواصفات هاتف P40

يتميز هاتف P40 بشاشة OLED بحجم 6.1 إنش، بدقة عرض 1080 بيكسل بلس، مع معدل تحديث 60Hz، بينما تأتي كاميرة السيلفي دون مستشعر 3D.

كما يتميز هاتف P40 بكاميرة رباعية مع كاميرة UltraVision بمستشعر 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل، حيث يدعم كلاهما تقنية OIS، بينما يأتي مستشعر بزوايا عرض وساعة بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يتميز الهاتف بقدرة بطارية 3800 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، إلا أن هذا الإصدار لا يدعم معايير مقاومة الماء والغبار، أيضاً لا يأتي بنظام تبريد إضافي، ومن المقرر أن يتوفر هاتف P40 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام فقط، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يأتي إصدار Pro بسعة 256 جيجا بايت أيضاً.

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