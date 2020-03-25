تكنولوجيا: لاعبو جي فورس جاهزون للعبة لـ “Half-Life: Alyx”، بينما “MechWarrior 5: Mercenaries” و “Control” حصلوا على NVIDIA DLSS 2.0

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت NVIDIA اليوم برنامج تشغيل GeForce Game Ready جديدًا يجعل معجبي الواقع الافتراضي جاهزين لـ Half-Life:Alyx المنتظرة للغاية. يتيح برنامج التشغيل هذا أيضًا إصدارًا جديدًا من NVIDIA DLSS في Mechwarrior 5: Mercenaries وControl ويوفر أفضل تجربة للاعبين الذين يلعبون Resident Evil 3 و Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint.

تتوفر برامج تشغيل اللعبة الجاهزة في أو قبل يوم الإطلاق لمعظم العناوين الرئيسية ويتم ضبطها للحصول على أفضل أداء ولعب لا تشوبه شائبة. جميع برامج تشغيل NVIDIA Game Ready معتمدة من Microsoft WHQL.

Game Ready for Half-Life: Alyx in VR

من المهم الحصول على أفضل أداء وجودة ممكنة للعبة عند الإطلاق ، ويزداد أهميتها في عناوين الواقع الافتراضي. يمكن أن تؤدي مشكلات أو أخطاء اللعبة إلى كسر الانغماس وتدمير تجربة الواقع الافتراضي. يقدم برنامج التشغيل Game Ready الذي يعمل لفترة طويلة أفضل تجربة ممكنة من خلال تحسين الأداء ووقت الاستجابة ، وهو أمر مهم بشكل خاص للعب الواقع الافتراضي السلس والخالي من التشويش. ستوفر Gamer Ready Driver اليوم أفضل تجربة واقع افتراضي لـ Half-Life: Alyx.

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Mechwarrior 5 وControl تحصل على DLSS 2.0

جانب آخر مهم من برامج تشغيل NVIDIA Game Ready هو أنها غالبًا ما تستخدم كآلية تسليم لإضافة ميزات جديدة لمستخدمي GeForce. يضيف برنامج تشغيل Game Ready دعم DLSS 2.0 لـ Mechwarrior 5: Mercenaries and Control.

مدعومًا بـ RTX Tensor Cores ، DLSS 2.0 هي شبكة عصبية جديدة ومُحسّنة للتعلم العميق تعزز معدلات الإطارات أثناء توليد صور جميلة وحادة لألعابك. يمنحك مساحة الأداء لتحسين إعدادات الجودة وزيادة دقة الإخراج.

Acer XB273GX متوافق مع G-SYNC.

أخيرًا ، مع برنامج التشغيل هذا ، تمت إضافة شاشة Acer XB273GX إلى قائمة شاشات G-SYNC المتوافقة.

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