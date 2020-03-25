آبل تطلق رسميًا تحديثات iOS 13.4 و iPadOS 13.4 و WatchOS 6.2 و MacOS 10.15.4 لأجهزتها المتوافقة

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة آبل صباح اليوم بإصدار تحديثات iOS 13.4 و iPadOS 13.4 المستقرة لهواتف iPhone ولوحيات iPad المتوافقة.

التغيير الأبرز في تحديث iPadOS 13.4 هو دعم لوحة التتبع. هذا يسمح لك بإستخدام ماوسات البلوتوث و USB ولوحات التتبع مع لوحيات iPad المتوافقة. سيعرض نظام التشغيل الآن مؤشرًا جديدًا للفأرة، والذي تم تصميمه للإنبثاق تلقائيًا على عناصر واجهة المستخدم أثناء التمرير. هذا يجعل من السهل إستخدام الماوس ولوحة التتبع حتى مع التطبيقات التي لم يتم تصميمها ليتم إستخدامها مع المؤشر. يضيف التحديث أيضًا دعمًا للوحة المفاتيح Magic Keyboard الجديدة التي تأتي مع لوحة تتبع مدمجة.

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باقي التغييرات مشتركة بين iOS 13.4 و iPadOS 13.4. يتضمن ذلك مشاركة مجلد iCloud Drive من تطبيق Files، وإضافة تسع ميموجيات جديدة، وعناصر دائمة الظهور للحذف والنقل والرد وإنشاء رسالة في تطبيق البريد، وتحسينات على CarPlay مع دعم تطبيقات الملاحة الخارجية والمكالمات الهاتفية التي لا تستخدم الشاشة بكاملها، وحظر ملفات تعريف الإرتباط ( Cookies ) الخارجية بالكامل في المتصفح Safari، ودعم الكتابة التنبؤية للغة العربية، فضلا عن العديد من الأشياء الأخرى.

قامت شركة آبل كذلك صباح اليوم بإصدار تحديث tvOS 13.4 لأجهزة Apple TV ولمكبر الصوت الذكي Apple HomePod. وفي الوقت نفسه، حصلت ساعات Apple Watch المتوافقة على نظام WatchOS 6.2 والذي يُفعل المشتريات داخل التطبيقات، وعرض إشعارات تخطيط القلب وإيقاع ضربات القلب غير المنتظمة في تشيلي ونيوزيلندا وتركيا. وأخيرًا، حصلت حواسيب Mac على تحديث macOS Catalina 10.15.4 والذي يجلب مع خيار مشاركة المجلد iCloud Drive، وخاصية Screen Time، ومزامنة كلمات الأغاني مع الأغنية في Apple Music، وإستيراد كلمات مرور Google Chrome ودعم Netflix HDR في المتصفح Safari، ودعم Universal Purchase للتطبيقات عبر جميع أنظمة آبل الرئيسية.