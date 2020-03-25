تسريب المواصفات التقنية الكاملة للهاتفين Huawei P40 و Huawei P40 Pro قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - كما تعلمون جميعًا على الأرجح، فمن المقرر أن تقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن تشكيلة Huawei P40 Series يوم غد الخميس الموافق لـ 26 مارس. وحتى ذلك الحين، فقد قرر المسرب الشهير Roland Quandt أن يكشف لنا عن المواصفات التقنية الكاملة لهذه التشكيلة قبيل الإعلان الرسمي.

في أوروبا والبلدان المتقدمة الأخرى، ستستخدم هواتف Huawei P40 الجديدة المعالج HiSilicon Kirin 990 5G المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، في حين ستستخدم المعالج HiSilicon Kirin 990 العادي في بقية المناطق، ويبدو أن شركة Huawei قررت القيام بهذه الخطوة لخفض التكاليف.

Huawei P40 Pro





وبالنسبة للهاتف Huawei P40 Pro، فقد كشف لنا المصدر المذكور آنفًا أنه سيضم شاشة OLED بحجم 6.58 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz وبثقب بيضاوي في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل إلى جانب الكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق ومستشعر 3D ToF لتأمين خاصية فتح الهاتف عن طريق الوجه.

في الواجهة الخلفية، سيضم الهاتف Huawei P40 Pro أربع كاميرات تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 50 ميغابكسل، والكاميرا الثانية بدقة 40 ميغابكسل، في حين تمتاز الكاميرا المقربة بدقة 12 ميغابكسل. وبالنسبة للكاميرتين المتبقيتين، فواحدة عبارة عن كاميرا ماكرو والثانية عبارة عن كاميرا لإستشعار معلومات العمق. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي ستستخدم مستشعر RYYB وعدسة بفتحة 1.9 كما أنها ستدعم تقنية تثبيت الصورة OIS، وتقنية دمج البكسلات.

نفس الشيء ينطبق على الكاميرا الثانية التي تبلغ دقتها 40 ميغابكسل، فهي الأخرى تستخدم مستشعر RYYB وسيتم إستخدامها في الغالب لتسجيل الفيديوهات. وجدير بالذكر أن الهاتف Huawei P40 Pro سيكون قادرًا على تسجيل فيديوهات 4K بإستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية. وبالنسبة للكاميرا المقربة التي قلنا سابقًا أنها تمتاز بدقة 12 ميغابكسل، فهي ستوفر تقريبًا هجينًا يصل إلى ×50.

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بصرف النظر عن الكاميرات، فقد تردد الآن كذلك أن الهاتف Huawei P40 Pro سيضم بطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W، وسيكون مقاومًا للماء والغبار بفضل شهادة IP68.

Huawei P40





أما بخصوص الهاتف Huawei P40 العادي، فهو سيكون أصغر وأخف وزنًا من الهاتف Huawei P40 Pro، فهو سيضم شاشة OLED بحجم 6.1 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث 60Hz وبثقب بيضاوي في الركن الأيسر العلوي يضم الكاميرا الأمامية الأساسية والكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق بينما يفترق إلى مستشعر 3D ToF.

الهاتف Huawei P40 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 50 ميغابكسل، بينما تمتاز الكاميرا الواسعة الزاوية بدقة 16 ميغابكسل، والكاميرا المقربة بدقة 8 ميغابكسل.

وبصرف النظر عن الكاميرات، فالهاتف Huawei P40 سيضم كذلك بطارية بسعة 3800mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W، ولكنه سيفتقر إلى القدرة على مقاومة المياه والغبار. وإلى جانب ذلك، فقد تردد الآن كذلك أن الهاتف Huawei P40 سيضم 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، بينما سيضم الهاتف Huawei P40 Pro ذاكرة داخلية بحجم 256GB.

سيتم إطلاق كلا الهاتفين مع نظام Android 10 ولكن من دون حزمة التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل، وسيتم بدلاً من ذلك إستخدام حزمة التطبيقات والخدمات التابعة لشركة Huawei نفسها.