شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسرع كمبيوتر فى العالم يواجه كورونا بـ"مضادات كيميائية".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أسرع حاسب آلي في العالم، المعروف باسم Summit، والذي صنعته شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة IBM في إيجاد توليفة كيميائية للعلاج قد تساهم في التصدي لفيروس كورونا في حال التأكد من فاعليته.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية ، إن حاسوب Summit أجرى مئات الآلاف من المعادلات الافتراضية شملت اختبار وتقييم المركبات الكيميائية لآلاف الأدوية، حتى نجح في جمع تركيبة كيميائية قد تستخدم في صناعة دواء للفيروس.

وفي حالة نجاح تطبيق التركيبة الكيميائية التي توصل لها الحاسوب، فإنه سينجح في منع الفيروس من إمراض الشخص الحامل له بوقف العدوى وتجريدها من فاعليتها، حيث نجح في التعرف على 77 خلية من الخلايا التي تكون حاضنة للفيروس بمجرد دخوله الجسم، ما سيساهم بشكل كبير في صناعة دواء مضاد.

وقالت "سي إن إن" إن الباحثين القائمين على هذا المشروع البحثي باستخدام حاسوب IBM يتبعون مركز Oak Ridge الوطني للأبحاث بالولايات المتحدة، وقاموا بنشر هذه النتيجة عبر جريدة ChemRxiv للأبحاث الكيميائية.

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يذكر أن الحكومة الأمريكية، وبالتحديد وزارة الطاقة، منحت تصريحا لاستخدام حاسوب Summit للأغراض الطبية والبحثية في مثل هذه الظروف التي يمر بها العالم، وذلك منذ عام 2014.

وأصبحت الولايات المتحدة من أكثر الدول التي تضم مصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث توفي 416 شخصا وأُصيب أكثر من 33 ألف شخص.

وكان ترامب قد أعلن الأحد البدء بإنشاء مستشفيات ميدانية على نحو عاجل، تتسع لأربعة آلاف سرير، في الولايات الأمريكية الأكثر تضررا من جراء فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض إنه "أمر" وكالة إدارة الطوارئ الأمريكية بإنشاء مستشفيات فدرالية مخصصة لحالات الطوارئ بسعة ألف سرير في ولاية نيويورك وألفي سرير في كاليفورنيا وألف سرير في ولاية واشنطن.