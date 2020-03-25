شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو مش عارف تشوفهم.. 8 ألعاب موبايل جماعية تقدر تلعبها مع أصحابك من البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى انتشار فيروس كورونا إلى بقاء الكثيرين داخل منازلهم خلال الفترة الحالية، إذ أصبح الخروج للعمل المهم أو لشراء بعض المستلزمات الضرورية، مما يجعل هناك الكثير من الوقت ويولد الاحساس بالملل والفراغ، وتعد الهواتف الذكية الحديثة أداة رائعة للترفيه، ويمكن استخدامها لمشاهدة محتوى الوسائط المتعددة وكذلك الاستمتاع ببعض الألعاب مع الأصدقاء.

ولتسهيل الأمور، نعرض قائمة ألعاب للموبايل متعددة اللاعبين عبر الإنترنت، والتى يمكن للمستخدم لعبها مع أصدقائه وعائلته كما يلى:





- لعبة Call of Duty: Mobile: - لعبة Call of Duty: Mobile: لعبة مجانية أيضا ومتوفرة على كل من أندرويد وiOS، وهي واحدة من أكثر ألعاب الموبايل شعبية والتي تقدم الكثير من الخرائط وأنماط الألعاب للاختيار من بينها، حيث تم تطوير اللعبة بشكل مشترك بواسطة Tencent Games، وهي أيضًا مطور PUBG Mobile، وتتميز اللعبة بديناميكيات ألعاب مشابهة بالإضافة إلى عناصر تحكم متجاوبة، وتحتوي Call of Duty Mobile أيضًا على ميزة الدردشة داخل اللعبة التي تسمح للاعبين بالتواصل مع زملائهم في الفريق.



- لعبة FIFA Soccer: - لعبة FIFA Soccer: تتوفر على الكمبيوتر الشخصي و Xbox One و PS4 و Android و iOS، وهي لعبة تسمح للاعبين ببناء فريق والمشاركة في وضع اللعب الجماعي 11v11 في الوقت الفعلي، كما تقدم اللعبة أيضًا أكثر من 650 حدثًا في وضع World Tour الجديد تمامًا مما يوفر الكثير من المميزات للمستخدمين. Advertisements



- لعبة Fortnite: - لعبة Fortnite: لعبة مجانية متاحة على أنظمة التشغيل Windows و Xbox One و PS4 و Android و iOS، وتعد Fortnite هي أول لعبة موبايل تقدم مفهوم Battle Royale للجمهور وأفضل جزء من اللعبة هو أنها تدعم دعم اللعب عبر الأنظمة الأساسية مما يعني أن اللاعبين من وحدات التحكم والكمبيوتر الشخصي والموبايل يمكنهم الانضمام إلى فريق واحد وممارسة اللعبة، وتأتي اللعبة برسومات جذابة وعناصر تحكم محسنة باللمس. - لعبة Clash of Clans: - لعبة Clash of Clans: هي لعبة مجانية متاحة على كل من Android و iOS، وتعد Clash of Clans هي لعبة استراتيجية من منظور شخص ثالث حيث يمكن للاعبين إنشاء عشيرة أو الانضمام إليها واللعب معًا، وتسمح اللعبة للاعبين ببناء قريتهم، وتربية عشيرة، وخوض الحرب للدفاع عن القرية، وقد تلقت اللعبة مؤخرًا تحديثًا جديدًا يجلب عددًا كبيرًا من الميزات الجديدة مثل Town Hall 13 الجديدة والأبطال وغيرها المزيد.

- لعبة PUBG Mobile: هي لعبة مجانية متوفرة على كل من أندرويد و iOS، وتمنح المستخدم فرصة لقضاء بعض الوقت مع أصدقائه وعائلته رقميًا، حيث تأتي اللعبة أيضًا بميزة الدردشة داخل اللعبة التي تسمح للاعبين بالتحدث مع زملائهم الآخرين أثناء اللعب، وبصرف النظر عن ذلك ، تقدم اللعبة العديد من أوضاع اللعبة المختلفة مثل Team Deathmatch، ووضع Battle Royale وما إلى ذلك، كما أنه هناك أيضًا إصدار Lite من اللعبة مصمم خصيصًا للتشغيل على الأجهزة المنخفضة.

- لعبة Carrom Pool: لعبة مجانية أيضا متاحة على كل من Android و iOS، وتعد Carrom Pool هي النسخة الرقمية من لعبة الطاولة الشهيرة Carrom، ويمكن لعب carrom بواسطة أربعة لاعبين في كل مرة، وتعد Carrom هي لعبة يعرفها الجميع تقريبًا، كما أن النسخة الرقمية لها نفس الميزة والقواعد تمامًا مثل اللعبة المادية.

- لعبة Ludo King:

مجانية للعب وتتوفر على أنظمة التشغيل Windows و Android و iOS تم ترشيح اللعبة كواحدة من أفضل الألعاب لعام 2019، ولا تزال اللعبة تحظى بشعبية كبيرة ولديها أكثر من 300 مليون عملية تنزيل، وكما يوحي الاسم ، تعتمد اللعبة على لعبة الطاولة الشعبية، وأفضل جزء في اللعبة هو أنها متوفرة على جهاز الكمبيوتر ، وAndroid ، وكذلك iOS وتدعم الألعاب متعددة اللاعبين عبر الأنظمة الأساسية.