تكنولوجيا: بسبب كورونا..يوتيوب يخفض جودة الفيديوهات في جميع أنحاء العالم

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وبحسب موقع cnet الأمريكى، فإن أقصى دقة سيعرض بها يوتيوب الفيديوهات ستكون 480 بيكسل، وذلك على عير المعتاد فى السابق، حيث كان يوتيوب يرفع الدقة الافتراضية في حال توفر اتصال انترنت سريع ليتم عرض الفيديوهات بالدقة العالية أو حتى 4K.
وقال يوتيوب في بيان :" خلال الأيام القادمة سيرى المشاهدون مقاطع الفيديو بالدقة القياسية 480p، وسيظل المستخدمون قادرين على المشاهدة بدقة أعلى إن أرادوا، ولكن الدقة الافتراضية ستكون القياسية"، وبحسب التقرير، فسيستمر يوتيوب فى تطبيق هذا التقييد للدقة الافتراضية لمدة 30 يوم على الأقل، مع احتمال تمديدها لوقت أخر حسب حجم الاستهلاك واستنزاف مواردها.
يذكر أن خدمات نتفلكس ويوتيوب وآبل وأمازون وفيس بوك قد أعلنت خلال الأسبوع الماضي عن تخفيض جودة الفيديو في المحتوى المرئي لتقييد استهلاك البيانات نتيجة تطبيق الحجر المنزلي في عدة دول أوروبية وزيادة معدلات مشاهدة الفيديو.
لكن الأمر المختلف بالنسبة ليوتيوب، هو إتاحة الفرصة للمستخدمين لتعديل الدقة الإفتراضية بشكل يدوي، لعرض الفيديو بدقة أعلى، وذلك على عكس باقي الخدمات السابقة التي أصبحت تجبر المستخدمين على المشاهدة بدقة أقل من الدقة العالية أو الكاملة ولا مجال لتغييرها حتى لو كان لديك اتصال سريع.
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