أمطار وأتربة.. طقس غير مستقر الخميس (بيان)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الخميس، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تشهد السواحل الشمالية الغربية، طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة".

وتابعت الهيئة: "السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة والرياح تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الخميس، على بعض محافظات ومدن مصر:

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القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15

الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15

مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12

سوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 16

قنا العظمى 35 درجة والصغرى 16

أسوان العظمى 37 درجة والصغرى 20

موجة سيئة

وشهدت الشوارع المصرية خلال الأيام الماضية عاصفة منخفض التنين التي أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عنها، وتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ووصفتها بالأقوى هذا العام.