الإعلان عن هاتف Royole FlexPai 2 القابل للطي

أعلنت شركة (Royole) الصينية عن هاتفها الثاني القابل للطي (Royole FlexPai 2)، الذي تخطط الشركة لإطلاقه في وقت ما في الربع الثاني من العام الحالي، وتعد شركة (Royole) – من الناحية التقنية – أول شركة تكشف عن هاتف ذكي قابل للطي في العالم،

ويتشابه (Royole FlexPai 2) مع هاتف الشركة السابق (Royole FlexPai) تمامًا من حيث الشكل، لكنه يأتي بمفصل وشاشة محسنة، ويحتوي الجهاز الجديد على الجيل الثالث من الشاشة المرنة القابلة للطي (Cicada Wing) التي لديها تجعد ونصف قطر انحناء أصغر.

وتأتي الشاشة بقياس 7.8 إنشات يمكن طيها لاستخدامها كهاتف، وتوفر سطوع ونسبة تباين أعلى وزاوية عرض محسنة وأوقات استجابة أسرع مقارنة بالجيل السابق، وتدعي الشركة أن الشاشة أكثر ثباتًا من أي وقت مضى، وأن الجهاز قادر على الصمود بعد أكثر من 2 مليون عملية طي للشاشة دون حدوث تجعيد أو تقشير.

وحصل المفصل المسمى (Super Seamless & Stepless Hinge) أيضًا على ترقية، بحيث إنه مقاوم الآن للتآكل ومتين ميكانيكيًا ولا يحتوي على فجوات تسمح بدخول الغبار إلى الجهاز والتأثير على متانة الهاتف.

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ويعمل الهاتف بشريحة (Snapdragon 865)، ويدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس (5G) حول العالم، مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع (LPDDR5) ومساحة تخزين داخلية من نوع (UFS 3.0)، كما يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رباعية، إلى جانب مكبر صوت ستيريو مزدوج.

وأعلن (بيل ليو) Bill Liu، الرئيس التنفيذي لشركة (Royole) خلال الحدث عن شراكة استراتيجية مع شركة (ZTE) الصينية المصنعة للهواتف، مما يعني إمكانية إطلاق (ZTE) في المستقبل القريب هواتف قابلة للطي تستخدم الشاشات المرنة التي تنتجها (Royole).