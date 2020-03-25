تكنولوجيا: تأجيل معرض Computex حتى شهر سبتمبر نتيجة لإنتشار فيروس COVID-19

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت الوكالة المنظمة لفعاليات معرض Computex التجاري للحوسبة عن تأجيل فعاليات المعرض حتى 28 من سبتمبر، نتيجة لإنتشار فيروس COVID-19.

يعد معرض Computex أحدث الفعاليات التي تأثرت بإنتشار فيروس كورونا في الأسواق العالمية، حيث تم تأجيل إنطلاق هذا الحدث حتى شهر سبتمبر، لذا لم يتم إلغاء الحدث بشكل كامل.

أدى إنتشار فيروس كورونا إلى إلغاء الكثير من الفعاليات خلال الفترة الماضية، حيث تم إلغاء معرض الهاتف العالمي السنوي من بين معارض أخرى، واليوم تم الإعلان عن تأجيل معرض Computex في الوقت الراهن.

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ولقد كان الموعد الأول لعقد معرض Computex ما بين 2 إلى 6 من يونيو في Taipei في تايوان، حيث ينظم الحدث للشركات المصنعة لأجهزة الحاسب لعرض الإصدارات الجديدة من الأجهزة، وايضاً الإعلان عن الجديد في الرقاقات وكرت الشاشة من بين منتجات أخرى.

ومع إلغاء الكثير من المعارض والأحداث السنوية خلال الفترة الماضية، تحولت الكثير من الشركات للإعلان عن المنتجات الجديدة على شبكة الإنترنت، إلا الوكالة المنظمة لمعرض Computex قررت تحديد موعد جديد للمعرض ما بين 28 و30 من سبتمبر.

يذكر أن معرض Computex من أهم الأحداث السنوية لصناعة أجهزة الحاسب، حيث تقدم الشركات المصنعة للحاسب خلال الحدث المنتجات الرئيسية المقرر إطلاقها للأسواق قبل نهاية العام.

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