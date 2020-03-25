تكنولوجيا: مبيعات سلسلة هواتف Redmi K20 تتخطى 5 مليون وحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Redmi علامة شاومي الفرعية عن تخطي مبيعات سلسلة هواتف Redmi K20 عدد 5 مليون وحدة، حيث تشمل السلسلة كلاً من هاتفي Redmi K20 وRedmi K20 Pro.

كشفت شركة Redmi مؤخراً عن هاتف K30 Pro في السوق الصيني، وقد إستعرضت الشركة خلال المؤتمر نسبة المبيعات التي حققتها كلاً من هواتف Redmi K20 وRedmi K20 Pro السابقة من الشركة.

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ولقد أكدت Redmi في إعلانها على أن هواتف Redmi K20 وRedmi K20 Pro حققت منذ إنطلاقها للأسواق منذ 9 أشهر مبيعات تصل إلى 5 مليون وحدة، كما أكدت على أن نسبة 50% من المبيعات تأتي من مستخدمين جدد لهواتف الشركة.

يذكر أن Redmi إستطاعت أن تحقق مبيعات مليون وحدة من هاتف K30 في السوق الصيني في أقل من ثلاثة أشهر، وهي مبيعات جيدة في إطار مواجهة السوق الصيني إنتشار فيروس كورونا الذي أدى إلى إنخفاض مبيعات الهواتف في الأسواق العالمية.

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