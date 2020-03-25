لوحيات iPad Pro 2020 الجديدة تأتي بتحسينات هامشية على مستوى الأداء

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل مؤخرًا بإطلاق جهاز iPad Pro 2020 مع المعالج Apple A12Z الجديد كليًا ومع المزيد من الذاكرة العشوائية. نظرًا إلى أنه تم إطلاق آخر جهاز iPad Pro في العام 2018، فقد توقعنا أن يكون الطراز الجديد أفضل بكثير من الطراز السابق، ولكن قد لا يكون هذا هو الحال بالضرورة.

وفقا للإختبارات الأولية، فيبدو أن النتائج التي حققها جهاز iPad Pro 2020 الجديد تظهر تفوقًا هامشيًا في أحسن الأحوال. على سبيل المثال في منصة Geekbench 5، حصد طراز 11 إنش من iPad Pro 2020 نحو 1114 نقطة في إختبار النواة الواحدة و4654 نقطة في إختبار النوى المتعددة، بينما حصد نفس الطراز من iPad Pro 2018 نحو 1113 نقطة في إختبار النواة الواحدة و4608 في إختبار النوى المتعددة.

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بطريقة ما، لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا نظرًا لأن المعالج Apple A12Z يشبه إلى حد ما المعالج Apple A12X، لذلك لا ينبغي في الواقع أن يكون يكون مختلفًا جدًا. يمكن الإختلاف الرئيسي في معالج الرسوميات، فلوحيات iPad Pro 2020 الجديدة تضم معالج رسوميات جديد يمتاز بثمانية أنوية على عكس لوحيات iPad Pro 2018 التي تضم معالج رسوميا يمتاز بسبعة أنوية.

هذا الفرق البسيط على مستوى الأداء يضفي مصداقية إلى الشائعات التي تفيد بأن شركة آبل قد تخطط لإطلاق iPad Pro آخر في وقت لاحق من هذا العام قد يتبنى شاشة MicroLED بدلاً من LCD. ومع ذلك، هذا لا يعني بأن لوحيات iPad Pro 2020 الجديدة سيئة، ولكن فقط إذا كنت تأمل في حدوث تغيير كبير على مستوى الأداء، فقد لا تكون هذه الأجهزة الجديدة ملائمة لك بالضرورة.