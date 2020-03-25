هواتف iPhone القادمة في العام 2020 ستصل مع كاميرات مقربة تستند على مبدأ المنظار

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة آبل بإطلاق سلسلة هواتف iPhone 12 Series في النصف الثاني من هذا العام، ولكن يبدو أن هناك بالفعل بعض الشائعات والتنبؤات حول بعض الميزات التي من المرجح أن تصل مع هواتف iPhone القادمة في العام 2022. هذا وفقا لتقرير من المحلل Ming-Chi Kuo، والذي يدعي أن واحدًا على الأقل من طرازات iPhone القادمة في العام 2022 سيضم كاميرا مقربة تستند على مبدأ المنظار.

ما يعنيه هذا هو أنه في المستقبل، ستمتلك شركة آبل هواتف iPhone تحتوي على كاميرات مقربة مثيرة للإعجاب، على غرار الكاميرات المقربة التي رأيناها في هواتف Huawei الرائدة. وبالنسبة لأولئك الذين يتساءلون حول ما إذا كان هناك فرق بين التقريب الرقمي والتقريب البصري، فإن التقريب الرقمي يقوم في الأساس بإقتصاص الصورة لتكبير الموضوع.

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ومع ذلك، بإستخدام التقريب البصري، فإنه يتم إستخدام عدسة التكبير لتقريب الموضوع بالفعل، مما يؤدي نظريًا إلى الحصول على صورة ذات جودة أفضل تحتفظ بقدر مهم من التفاصيل. في الوقت الراهن، هواتف iPhone قادرة على توفير تقريب بصري قدره ×2 فقط وتقريب رقمي قدره ×10، لذلك سيكون هذا تحسنًا ملحوظًا للغاية.

لسنا متأكدين من السبب الذي دفع شركة آبل للإنتظار طويلاً لتقديم هذه الميزة لعملائها، وخاصة أنها كانت متاحة في هواتف الأندرويد منذ العام الماضي بالفعل، ولكننا نفترض أن الوصول متأخرًا أفضل من عدمه. عمومًا، يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن إذا كنت تتطلع للحصول على هاتف iPhone يوفر تقريبًا بصريًا مميزًا، فيبدو أنه سيتعين عليك الإنتظار لفترة.