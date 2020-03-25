مايكروسوفت تحذر مستخدمين Windows 10 من وجود ثغرة أمنية يتم إستغلالها بنشاط

فاطمة أيت طالب - دبي - من حين لآخر، يتم إكتشاف ثغرات أمنية في البرمجيات. هذا لأنه لا يوجد ببساطة برنامج مثالي وخالي من العيوب، فهناك دائمًا طرق يمكن من خلالها إستغلال ميزات وخصائص معينة. لسوء الحظ بالنسبة لمستخدمي Windows 10، فيبدو أن هناك حاليًا ثغرات أمنية في نظام Windows 10 يتم إستغلالها بنشاط من قبل القراصنة.

كتبت شركة مايكروسوفت في موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت : ” تدرك مايكروسوفت وجود هجمات محدودة والتي يمكن أن تزيد من الثغرات الأمنية غير المرقعة في مكتبة Adobe Type Manager Library، وتهدف الإرشادات التالية للمساعدة في تقليل المخاطر التي تواجه العملاء إلى حين إطلاق التحديث الأمني الذي من شأنه إصلاح الخلل “.

وأضافت : ” توجد ثغرتان تسمحان بتنفيذ تعليمات برمجية عن بعد في Windows عندما تُعالج مكتبة Windows Adobe Type Manager Library بشكل غير صحيح خطًا متعدد الأسس مصمم خصيصًا بتنسيق Adobe Type 1 PostScript. هناك طرق متعددة يمكن للمهاجم من خلالها إستغلال الثغرة الأمنية، مثل إقناع المستخدم بفتح مستند معين خصيصًا أو عرضه في Windows Preview pane “.

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معظم الثغرات التي يتم الإبلاغ عنها، عادة ما يتم ترقيعها من قبل الشركات عندما يتم إكتشافها من قبل الباحثين الأمنيين وفريق Google Project Zero على سبيل المثال لا الحصر. لسوء الحظ في هذه الحالة، يبدو أنه لا يوجد أي إصلاح لهذه الثغرة الأمنية، مما يعني أنه إذا كنت من مستخدمي Windows 10، فهناك إحتمال أن يكون الحاسوب الخاص بك معرض للخطر.

أشارت مايكروسوفت إلى أنها تعمل على تحديث من شأنه ترقيع هذه الثغرة الأمنية، ولكن يبقى أن نرى متى ستقوم الشركة بإطلاق هذا التحديث لعامة المستخدمين.