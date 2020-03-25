شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تصمم نموذجا لنظام ملاحة للرحلات إلى القمر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أناتولى بيتروكوفيتش مدير معهد البحوث الفضائية أن علماء روسيا صمموا نظام ملاحة نموذجى لرحلات المركبة الفضائية الروسية الماهولة "أوريول" الجديدة إلى القمر، وقال فى اجتماع مجلس الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية "صمم علماء معهد البحوث الفضائية وحدة ملاحة نموذجية للمركبة الفضائية المأهولة الواعدة "أوريول".

وسوف تستخدم هذه الوحدة فى الرحلات البعيدة بين الكواكب، مع خارطة القمر لتحديد المواقع فى حالة الرحلات غير المأهولة"، بحسب روسيا اليوم، مضيفا أنه سترسم المركبة القمرية الروسية "لونا-26" التى من المقرر إطلاقها عام 2024، قبل ذلك خارطة مجسمة (ثلاثية الأبعاد) للقمر.

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وتجدر الإشارة إلى أن أول تحليق للمركبة الفضائية الجديدة "أوريول" فى مدار حول الأرض سيكون عام 2023، ووفقا لدميترى روغوزين من المقرر أن يكون أول هبوط لها على سطح القمر في عام 2030.

على جانب آخر كشفت مصادر فى شركة Android Technology الروسية عن هدف الشركة من تطوير روبوتات فضائية على هيئة إنسان آلى، وأشار بيان صادر عن الشركة إلى أن تحليلات الخبراء بينت أن تطوير روبوت على هيئة إنسان آلى شبيه بروبوت "فيودور" الروسى سيكون ضروريا لإنجاز المهمات المستقبلية فى "المحطة القمرية"، وأن الفائدة من وجود مثل هذه الروبوتات هناك ستكون أكبر من فائدتها في محطة الفضاء الدولية.