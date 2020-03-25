أفادت وكالة "بلومبرج" بأن موقع "يوتيوب" اتخذ قراراً بتخفيض جودة مقاطع الفيديو، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء.
وأوضحت الوكالة أن الموقع قرر تخفيض جودة مقاطع الفيديو وتوحيدها إلى (480p) وذلك نظراً للضغط المتزايد على الانترنت في ظل العزل المنزلي المفروض على أغلب سكان العالم حالياً بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأضافت أنه من المقرر أن يستمر هذا الإجراء لمدة شهر كامل.
وأشارت الوكالة إلى أن شركات مايكروسوفت وزوم وجوجل، وغيرها من تطبيقات العمل عن بعد، قررت أيضاً تخفيض جودة البث المرئي لديها للسبب ذاته، مشيرة إلى أن السلطات الأوروبية طالبت "نتفليكس" و"أمازون برايم" القيام بالأمر نفسه.
وفي السياق ذاته، قررت دولة الإمارات تخفيف القيود المفروضة على المكالمات الصوتية عبر الإنترنت لتسهيل العمل من المنزل.
وأوضحت الوكالة أن الإمارات ألغت حظر التطبيقات التي تستخدم المكالمات الصوتية، بما في ذلك مايكروسوفت تيمز، وسكايب فور بزنس، وجوجل هانج أوتس، وزووم، وبلاك بورد، لمساعدة الموظفين على العمل عن بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر «خليك في البيت» تدفع «يوتيوب» إلى تخفيض جودة الفيديوهات.. والسبب «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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