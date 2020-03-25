تسريب المواصفات الكاملة لسلسلة Huawei P40

تستعد شركة هواوي غدًا للكشف عن سلسلة هواتفها الذكية الأحدث (Huawei P40)، وتبعًا إلى أن الحدث لم يعقد رسميًا بعد، فما تزال التسريبات والمعلومات مستمرة في الظهور، حيث يعرض تسريب جديد المواصفات الكاملة لهاتفي (P40) و (P40 Pro)، بالإضافة إلى تأكيد التسعير.

Huawei P40 Pro:

يحتوي هذا الهاتف الذكي الداعم لشبكات الجيل الخامس (5G) على معالج (Kirin 990 5G)، ويقدم دعمًا قياسيًا لاتصالات الجيل التالي في مناطق مثل أوروبا، بينما تحصل بعض المناطق على إصدارات من الجهاز داعمة لشبكات الجيل الرابع (LTE) فقط.

ويقدم (P40 Pro) شاشة (AMOLED) بقياس 6.58 إنشات ومعدل تحديث 90 هيرتزًا ودقة 2640×1200 بيكسل وكثافة 441 بيكسل لكل إنش، مع مستشعر بصمة الإصبع المدمج تحت الشاشة، وثقب كبير في الجزء العلوي من الشاشة يتضمن كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل وبفتحة عدسة F/2.2 ومستشعر الأشعة تحت الحمراء المستخدم لجعل فتح القفل أكثر موثوقية.

أما بالنسبة للكاميرات الموجودة في الجزء الخلفي من الهاتف، فإن هناك عدسة أساسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/1.9 تطلق عليها هواوي كاميرا (UltraVision)، وهي داعمة لنظام تثبيت الصورة البصري، بالإضافة إلى (Octa PD) للتركيز التلقائي بشكل سريع.

وهناك أيضًا شريحة (XD Fusion Engine) التي تصنعها هواوي بنفسها، التي تتيح معالجة أسرع للبيانات، وتدعم الشركة العدسة الأساسية بعدسة ثانية بدقة 40 ميجابيكسل تستخدم في المقام الأول لتسجيل مقاطع الفيديو بدقة (4K) مع ضبط تلقائي للصورة، إلى جانب عدسة ثالثة بدقة 12 ميجابيكسل مستخدمة لتحسين التكبير.

وتستخدم هواوي جميع العدسات الثلاث من أجل ميزتها المسماة (SuperSensing Zoom) للتكبير فائق الحساسية بقدرة 50X دون فقدان الجودة.

ويحتوي (Huawei P40 Pro) على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي في جميع النماذج مع مساحة تخزين داخلية من نوع (UFS) بسعة 128 أو 256 جيجابايت، وتتوفر فتحة (NanoMemory 2) من هواوي أيضًا لتوسيع التخزين.

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ويأتي الهاتف مقاومًا للماء والغبار وفقًا لمعيار (IP68)، ولديه بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع (SuperCharge) سلكيًا أو لاسلكيًا بقدرة 40 واط، إلى جانب نظام التبريد بالجرافين المسمى (SuperCool) لشريحة (Kirin 990).

Huawei P40:

يأتي هذا الهاتف مع شاشة (AMOLED) بقياس 6.1 إنشات وبدقة 2340×1080 بيكسل مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع، إلى جانب ثقب صغير للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابيكسل وبفتحة عدسة F/2.0، لكن دون وجود مستشعر الأشعة تحت الحمراء، ومع ذلك، يوجد مستشعر العمق.

كما قللت الشركة عدد الكاميرات الخلفية إلى عدسة أساسية (UltraVision) بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة F/1.9، وعدسة بزاوية واسعة جدًا بدقة 16 ميجابيكسل بفتحة F/2.2، وعدسة مقربة بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة F/2.4.

ويتميز (P40) العادي أيضًا بشريحة (Kirin 990 5G) مقترنة بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، إلى جانب بطارية بسعة 3800 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 22.5 واط، لكن الهاتف يتخلى عن دعم الشحن اللاسلكي والتبريد المدعوم بالجرافين.

ويفتقر كل من (P40) و (P40 Pro) إلى تطبيقات جوجل، وذلك نتيجةً للحظر المستمر من حكومة الولايات المتحدة الذي يمنع جوجل من العمل مع هواوي، ومع ذلك، يعمل كلا الجهازين بنظام أندرويد 10 مع واجهة مستخدم هواوي الأحدث.

ومن المفترض إطلاق (P40) و (P40 Pro) مبدئيًا في أوروبا بعدة خيارات لونية هي الفضي والذهبي والأبيض والأسود، لكن التوفر قد يختلف اعتمادًا على البلد وسعة التخزين، ويباع (P40) في ألمانيا مقابل 799 يورو، في حين أن (P40 Pro) سيكون متاحًا بسعر يبدأ من 999 يورو.