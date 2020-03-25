تكنولوجيا: هاتف IQOO NEO 3 ينطلق قريباً بمعالج Snapdragon 865 ومعدل تحديث أعلى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Vivo لإطلاق نموذج جديد من هاتف IQOO NEO 3، حيث كشف إعلان تشويقي عن أن هاتف IQOO NEO 3 يأتي قريباً بأعلى معدل تحديث مع رقاقة معالج Snapdragon 865.

قدمت شركة Vivo خلال الفترة الماضية هاتف iQOO 3 5G، واليوم أكد إعلان تشويقي على خطط الشركة لإطلاق نموذج جديد من هاتف IQOO NEO 3.

ولقد جاء النموذج الأول من هاتف IQOO NEO 3 بمعدل تحديث 60Hz، وهو معدل تحديث منخفض مقارنة بالإصدارات المنافسة من هواتف الألعاب، حيث جاء هاتف Black Shark 3 بمعدل تحديث 120Hz، بينما انطلق هاتف Nubia Red Magic 5G بمعدل تحديث 144Hz.

Advertisements

ويأتي النموذج الجديد من هاتف IQOO NEO 3 لدعم المستخدمين بمعدل تحديث أعلى في إطارات الشاشة، ليدعم الألعاب بكفاءة أعلى، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 865 التي إستخدمت في النموذج الأول من الهاتف، إلا أن كرت الشاشة Adreno سيدعم النموذج الجديد من الهاتف بمعدل تحديث يتخطى 60 إطار لكل ثانية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النموذج الجديد من هاتف IQOO NEO 3 خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن هاتف iQOO 3 5G جاء بشاشة Super AMOLED بحجم 6.44 إنش، وبجودة عرض FHD بلس، مع معدل لمس سريع في الشاشة يحاكي 180Hz لدعم إدخال سريع في الألعاب، بينما يأتي بمعدل تحديث 60Hz فقط.

أيضاً يدعم الهاتف محتوى HDR بلس، ويتميز بسطوع 1200 nits في الشاشة، ومن المتوقع أن يدعم النموذج الجديد من هاتف iQOO Neo 3 معدل تحديث ما بين 120Hz أو 144Hz.

المصدر

اعلان





