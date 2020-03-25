Xiaomi تُعلن عن التلفاز الضخم Redmi Smart TV MAX مع شاشة بحجم 98 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الحالي، لا يمكنك الذهاب إلى السينما، فماذا إذا كانت السينما يمكن أن تأتي إليك؟ كشفت شركة Xiaomi النقاب عن التلفاز الذكي Redmi Smart TV MAX مع شاشة بحجم 98 إنش. هذا تلفاز كبير جدًا لدرجة أن الصفحة الرسمية للمنتج تتضمن أبعادًا للأبواب والسلالم، حتى تعرف ما إذا كان بإمكانك إدخاله إلى منزلك.

يضم هذا التلفاز الذكي شاشة LCD بحجم 98 إنش وبدقة 4K تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 60Hz وتدعم 85 في المئة من التدرج اللوني NTSC. وعلاوة على ذلك، فالشاشة المستخدمة في هذا التلفاز تدعم HDR، وتأتي مع محرك للصور يضم 20 تكنولوجيا لتحسين الصور.

وفيما يخص الصوت، فقد قامت شركة Redmi بتزويد Redmi Smart TV MAX بأربع مكبرات للصوت مدعومة بتقنيات Dolby Atmos و DTS. هناك ثلاثة منافذ HDMI ومخرج S/PDIF بحيث يمكنك توصيل أجهزة الصوت الخارجية بسهولة.

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يتم تشغيل التلفاز الذكي Redmi Smart TV MAX بالمعالج الرباعي النوى Amlogic T972، وتم تزويده بـ 4GB من الذاكرة العشوائية و64GB من الذاكرة الداخلية. هذا التلفاز يعمل بنظام Android TV مع واجهة PatchWall. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التلفاز يعمل أيضًا كمنصة للأجهزة الذكية الأخرى والتي تعد جزءًا من منظومة Xiaomi.

سيتم عرض التلفاز الذكي الجديد Redmi Smart TV MAX للبيع في الصين إبتداء من 9 أبريل مقابل 20 آلف إيوان صيني، وهو ما يُعادل 2835 دولار أمريكي. هذا السعر أرخص بكثير من السعر الذي تتطلبه تلفزيونات 98 إنش الأخرى. ولحد الآن، ليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد إطلاق هذا التلفاز الذكي على الصعيد العالمي.