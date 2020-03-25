آبل توفر مجموعة من الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية مجانًا

فاطمة أيت طالب - دبي - معظمنا عالق في المنزل هذه الأيام لممارسة التباعد الاجتماعي، وهو فعل يفرض علينا البقاء في المنزل للمساعدة في إبطاء إنتشار فيروس كورونا، وكذلك توفير بعض الراحة للعاملين في الرعاية الصحية. هذا يعني أنه بدلاً من إستخدام وسائل الترفيه في الهواء الطلق، فنحن نحتاج إلى البدء في إيجاد طرق للترفيه عن أنفسنا في المنزل.

الخبر السار هو أنه إذا كنت تستخدم أحد أجهزة آبل، فقد يسعدك معرفة أن الشركة أعلنت أنها ستُوفر مجموعة من الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية مجانًا لأولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة. ستكون هذه الكتب والكتب الصوتية متاحة عبر متجر Apple Books لفترة محدودة، لذلك قد ترغب في التحقق من هذه الكتب إذا كنت تتطلع إلى ممارسة بعض القراءة.

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في الوقت الحالي، يبدو أن هذا العرض متاح فقط لأولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة، لذلك إذا كنت تعيش خارج الولايات المتحدة، فأنت غير محظوظ. نعتقد أن الترخيص هو سبب عدم تمكن جميع البلدان من الإستفادة من هذا العرض، ولكن هناك الكثير من أشكال الترفيه البديلة.

على سبيل المثال، تختار أستوديوهات الأفلام الآن إصدار أفلامها رقميًا في وقت أبكر من المعتاد. هذا لأنه بينما يُنصح الناس بالبقاء في المنزل، فهناك عدد قليل من الناس الذين يذهبون إلى دور السينما. ونتيجة لذلك، لا شك في أن الأستوديوهات تأمل في أن تتمكن من تعويض ذلك من خلال إصدار أفلامها رقميًا في وقت مبكر عن المقرر.